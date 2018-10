Brasile alle presidenziali | chi sono i 13 candidati

Il Brasile alle urne con l'ombra di Lula. Che resta una star anche se è in galera : ... solo che siamo sul mare, non nell'interior di Guaranhuns/Caetés, dove nacque 72 anni fa l'ex presidente che ancora oggi, seppur dal carcere, dà ancora le carte nei giochi della politica che conta in ...

Brasile : brasiliani alle urne tristi - delusi e arrabbiati

Mondiali Volley 2018 – Che show a Torino! La Polonia si conferma campione del mondo - applausi per il Brasile [GALLERY] : La Polonia si conferma campione del mondo: Brasile ancora una volta ko in finale contro i polacchi! Festa a Torino per la finale dei Mondiali di Volley 2018 Nonostante l’eliminazione della Nazionale italiana ad un passo delle semifinali, l’Italia ha risposto presente a Torino, riempiendo il palazzetto italiano per la finalissima dei Mondiali di Volley 2018. Dopo la vittoria degli Stati Uniti sulla Russia per la finalina per il ...

Mondiali volley 2018 - scattano le Final Six : si comincia alle ore 17 con l’imperdibile Brasile-Russia : comincia la fase caldissima dei Mondiali di volley maschile, alle 17 il via alla Final Six con la sfida tra Brasile e Russia Hanno girato mezza Penisola e un bel pezzo di Bulgaria (quest’anno per la prima volta rassegna iridata è stata organizzata in due paesi diversi) per arrivare sino a qui, a Torino e dar vita ai cinque giorni di pallavolo più intriganti del biennio. Scatta alle 17, davanti alle telecamere di RaiDue, la Final Six del ...

Volley - Mondiali 2018 : USA e Brasile volano alla Final Six! Francia-Polonia 3-1 - Galletti ancora in corsa : Non solo Italia-Russia nella serata dei Mondiali 2018 di Volley maschile. Si sono giocate tre partite intensissime che hanno delineato le classifiche della seconda fase. FRANCIA vs POLONIA 3-1 (25-15; 25-18; 23-25; 25-18) I Galletti sono più vivi che mai. Sembrava tutto perduto dopo lo scivolone contro la Serbia e invece la rocambolesca vittoria dell’Argentina sulla Polonia ha riaperto i giochi. I transalpini hanno sfruttato ...

Volley - Mondiali 2018 : Serbia-Francia 3-2 - Galletti verso l’eliminazione! La Russia travolge l’Olanda - ok USA e Brasile : Quattro partite nel pomeriggio ai Mondiali 2018 di Volley maschile dove è incominciata la seconda fase, subito in scena due scontri diretti fondamentali e in campo tante big col mirino puntato sulla vittoria finale. USA vs CANADA 3-1 (25-17; 25-14; 21-25; 25-17), Pool G a Sòfia Prova di forza della corazzata a stelle e strisce che vince il sempre sentito derby nordamericano, infila il sesto successo consecutivo e mette una seria ipoteca sul ...

Volley - Mondiali 2018 : Olanda ammazza grandi - travolta la Francia! I Galletti si arrendono dopo il Brasile : L’Olanda concede uno straordinario bis ai Mondiali di Volley e, dopo aver superato il Brasile, oggi batte la Francia che, al contrario, è alla seconda sconfitta, dopo quella con i campioni olimpici, ed ora vede complicarsi il cammino iridato. Finisce al quinto set con una strepitosa rimonta degli olandesi per il 3-2 finale (23-25 19-25 25-21 25-23 15-13). L’Olanda parte forte nel primo parziale, portandosi in vantaggio prima sul 5-1 ...

Intercultura : studenti dal "Lucrezia della Valle" al Brasile : Bisogna sostenere i giovani che vogliono guardare al futuro con fiducia, aprendosi al mondo. Auguriamo loro un percorso ricco di soddisfazioni. Al loro rientro nel "Lucrezia della Valle" sapranno ...

Chi è Fernando Haddad - candidato alle presidenziali in Brasile - al posto di Lula - : Avvocato con un master in Economia e un dottorato in Filosofia, Haddad è diventato popolare nelle ultime settimane perché portavoce del "compagno" Lula nelle manifestazioni in piazza. A meno di un ...

Volley - Mondiali 2018 : oggi si torna in campo! USA-Serbia il big match - spazio alle grandi : Brasile - Russia - Francia sul tappeto : oggi mercoledì 12 settembre incominciano davvero i Mondiali 2018 di Volley maschile con ben dieci partite in programma dopo gli anticipi di domenica vinti da Italia e Bulgaria su Giappone e Finlandia. Giornata davvero scoppiettante e avvincente, con l’esordio di tutte le big: Francia, Brasile, Russia e Polonia sono attesi da quattro impegni sulla carta agevoli mentre in serata il big-match di Bari tra USA e Serbia. Vediamo nel dettaglio ...

Stop alle rotazioni : il Brasile “elegge” il suo capitano : La fascia da capitano del Brasile non passerà più di braccio in braccio ma risiederà su quello di Neymar dalla prossima gara Neymar è il nuovo capitano del Brasile. A ufficializzare la scelta, che coincide con la fine della turnazione della fascia, il ct della Selecao Tite. “Da quando ho iniziato a lavorare con Neymar abbiamo attraversato momenti importanti e lui ha mostrato consapevolezza e capacità di apprensione. Sono sicuro che ...

Brasile - Bolsonaro grave dopo accoltellamento : il video choc/ Chi è il candidato alle presidenziali : Jair Bolsonaro, ferito a coltellate il candidato alle presidenziali del Brasile. Il video choc dell’aggressione avvenuta nello stato di Minas Gerais(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 14:00:00 GMT)

