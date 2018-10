Brasile al voto | Bolsonaro in testa | Haddad punta al ballottaggio 

Elezioni in Brasile - oggi si vota : i candidati - i sondaggi e le perplessità del voto : Il 'Trump brasiliano' contro il 'sostituto di Lula'. Sono 13 i candidati al primo turno delle Elezioni presidenziali brasiliane di oggi, ma il voto si annuncia soprattutto come un duello fra il ...

Brasile al voto per le presidenziali - sondaggi : Bolsonaro al 36% : Nel giorno del voto per le elezioni presidenziali in Brasile, Jair Bolsonaro rafforza la sua leadership nei sondaggi e lo spettro dell'estrema destra populista si avvicina sempre di più al centro del ...

Brasile al voto - Bolsonaro favorito : 9.31 Il Brasile torna alle urne oggi per le elezioni presidenziali.Jair Bolsonaro, il candidato di estrema destra,è nettamente in testa nei sondaggi, con il 36% delle intenzioni di voto. Il candidato del partito dei lavoratori (Pt),Fernando Haddad, lanciato dall'ex presidente Lula de Silva che non si è potuto candidare perché in carcere per corruzione, perde l'1% e resta al 22%. Definito da alcuni osservatori come il "Trump brasiliano", ...

Presidenziali Brasile - i cristiani si mobilitano contro il non voto : ... - 'Astenersi o votare scheda bianca' alle elezioni Presidenziali del 7 ottobre in Brasile 'significherebbe indebolire la democrazia e mettere a repentaglio la possibilità di purificare la politica'. ...

Brasile - sangue a un mese dal voto : il candidato di destra è grave : sangue sulla campagna per le presidenziali in Brasile: il candidato di estrema destra, Jair Bolsonaro, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Santa Casa de Juiz de Fora, dopo che durante un comizio è stato accoltellato all'addome da un uomo che alla polizia ha detto di aver agito "su ordine di Dio". L'attentato ha imposto uno stop alla campagna elettorale a mese da un voto che si prefigura come il più imprevedibile nella storia del Paese ...

Voto in Brasile - il partito dei lavoratori formalizza la candidatura di Lula | La Procura generale impugna la decisione : Migliaia di manifestanti hanno accompagnato i leader del partito dei lavoratori alla sede centrale del Tribunale elettorale, in Brasile, per registrare la candidatura di Luis Inacio Lula da Silva alle ...