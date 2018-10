: #Brasile: sondaggio conferma crescita #Bolsonaro, al 36%. #Haddad bloccato al 22% nell'ultima indagine prima del vo… - Agenzia_Ansa : #Brasile: sondaggio conferma crescita #Bolsonaro, al 36%. #Haddad bloccato al 22% nell'ultima indagine prima del vo… - MediasetTgcom24 : Brasile al voto per le presidenziali, sondaggi: Bolsonaro al 36% #Brasile - nuovAtlantide : Massimo D’Alema: “La posta in gioco alle presidenziali brasiliane è altissima”. Haddad contro il reazionario Bolson… -

Iltorna alle urne oggi per le elezioni presidenziali.Jair, il candidato di estrema destra,è nettamente in testa nei sondaggi, con il 36% delle intenzioni di. Il candidato del partito dei lavoratori (Pt),Fernando Haddad, lanciato dall'ex presidente Lula de Silva che non si è potuto candidare perché in carcere per corruzione, perde l'1% e resta al 22%. Definito da alcuni osservatori come il "Trump brasiliano", 63enne,è un ex ufficiale dell'esercito che difende le dittature militari.(Di domenica 7 ottobre 2018)