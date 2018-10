Bossetti dà 23 motivi per sua innocenza

Massimo Bossetti - la difesa : '23 motivi per la sua innocenza al processo in Cassazione' : Massimo Bossetti, la difesa: '23 motivi per la sua innocenza al processo in Cassazione' , Foto Ansa, MILANO Ventitré motivi per cercare di dimostrare l'estraneità di Massimo Bossetti all'omicidio ...

Yara - nel ricorso in Cassazione Bossetti dà 23 motivi a sostegno della sua innocenza : ROMA - E' inevitabilmente incentrato sulle presunte lacune nell'esame del Dna il ricorso di oltre 600 pagine che sarà discusso il prossimo 12 ottobre davanti alla Cassazione alla quale i legali di ...

Yara - nel ricorso in Cassazione Bossetti dà 23 motivi a sostegno della sua innocenza : Il 12 ottobre l'udienza a Roma nella quale gli avvocati chiederanno l'annullamento della condanna all'ergastolo. Ma la richiesta, ancora una volta, si basa su presunte lacune dell'esame del Dna che nei precedenti gradi di giudizio sono state sconfessate

Omicidio Yara - la Cassazione è l'ultima speranza per Bossetti : depositati 'motivi aggiunti' : MILANO E' l'ultima possibilità, per Massimo Bossetti, di ribaltare la sentenza dopo due verdetti di ergastolo. Arrestato il 16 giugno per l'Omicidio di Yara Gambirasio, la ginnasta dodicenne di ...