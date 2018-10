Bolsonaro in testa | il Brasile vira a destra 

Brasile al voto : Bolsonaro in testa - Haddad punta al ballottaggio : ... proseguita con l'impeachment a Dilma Rousseff e l'arresto di Lula da Silva, potrà pure eleggere un presidente, ma difficilmente cambierà il modus operandi della politica brasiliana.

Brasile al voto : Bolsonaro in testa - Haddad punta al ballottaggio : L’onda lunga della destra di Jair Bolsonaro cala sul Brasile , mentre il candidato di Lula da Silva Fernando Haddad prova disperatamente a rincorrere. Un esercito di 147 milioni di elettori si è recato alle urne in un clima durissimo che potrebbe diventare incandescente nell’eventuale ballottaggio a fine mese. Bolsonaro ha votato di prima mattina a ...

Brasile : a 6 gioni dal voto - Bolsonaro resta in testa al 31%