Bimba con due papà | il tribunale di Sassari dice sì Primo caso sull' Isola

Bimba con 2 padri - primo caso nell'Isola : ANSA, - SASSARI, 7 OTT - Per la prima volta in Sardegna una Bimba è stata registrata in Comune come figlia di due padri. La vicenda, raccontata oggi dalla Nuova Sardegna, risale a qualche giorno fa, ...

Texas - Bimba di 14 mesi piange : il padre le chiude occhi e bocca con la colla : Una vicenda al limite del surreale che, purtroppo, si è realmente verificata in Texas, negli Stati Uniti. Johnnie Lee Carter, un uomo di 29 anni, esasperato dal pianto incessante della figlia di appena 14 mesi, ha pensato di tapparle la bocca e gli occhi con della colla sigillante. Tuttavia, dopo essersi reso conto che con quel gesto agghiacciante avrebbe anche potuto uccidere la bimba, invece di allertare i soccorsi ha deciso di fuggire. Il ...

Palermo - abusi al parco giochi su una Bimba di 9 anni : condannato 80enne : Il gup di Palermo ha condannato a tre anni di carcere e ad altre pene accessorie un anziano di ottanta anni processato con rito abbreviato per violenza sessuale su una bambina che all’epoca dei fatti, nel 2011, aveva nove anni. L’uomo avrebbe avvicinato la piccola in un parco giochi e abusato di lei in più occasioni.Continua a leggere

Bimba di 3 anni cade dal balcone di casa - è grave : Tragedia a Zingonia di Verdellino, un paesino in provincia di Bergamo , dove una bambina di 3 anni è precipitata, nel pomeriggio di oggi, dal balcone di casa , un appartamento al pianterreno di una ...

'Io - medico poliziotto - vi racconto quanto fa male fare un'autopsia a una Bimba di 3 anni' : ... in Libia stiamo facendo una strage, e l'assurdità di oggi è che tutti siamo contenti che ne arrivano molti di meno, ma se questo è il mondo, non è il mio mondo. Se io pur di non farli arrivare spero ...

Bimba morì in incidente senza seggiolino : condannati genitori e il pirata : Un anno e quattro mesi di reclusione per non aver assicurato al seggiolino di sicurezza dell'auto la propria Bimba di un anno e mezzo, morta in un incidente stradale nel maggio 2017. Un papà e una mamma hanno patteggiato una pena pari a quella a cui è stato condannato il giovane che provocò lo schianto.Era il maggio del 2017 quando in viale Italia a Cantù, in provincia di Como, su una Lancia Y viaggiavano di notte la piccola Aurora Sigi, di ...

