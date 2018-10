Beach volley | Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 Azzurre subito sugli scudi | demolita

Beach volley : Olimpiadi Giovanili - successo all'esordio per Scampoli-Bertozzi : BUENOS AIRES , ARGENTINA, - Parte bene l'avventura alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires per la coppia azzurra Scampoli-Bertozzi che hanno esordito nel torneo di Beach con una bella vittoria. Il ...

Beach volley : per Scampoli-Bertozzi oggi l'esordio nei Giochi Olimpici Giovanili : BUENOS AIRES, ARGENTINA,- Parte l'avventura nel Beach Volley delle due azzurre Scampoli-Bertozzi nei Giochi Olimpici Giovanili in programma a Buenos Aires fino al 17 di ottobre. Claudia e Nicol ...

Beach volley : a Qinzhou Menegatti-Orsi Toth al secondo posto : Qinzhou , CINA, - Menegatti-Orsi Toth hanno sfiorato la grande impresa conquistando comunque un ottimo secondo posto nel torneo tre stelle di Qinzhou , Cina, . Marta e Viktoria , dopo aver conquistato ...

Beach volley – Torneo tre stelle di Qinzhou : Menegatti/Orsi Toth seconde : World Tour 3 stelle Qinzhou: Menegatti/Orsi Toth chiudono al secondo posto Si chiude con un buon secondo posto il Torneo tre stelle di Qinzhou per Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth. Le due atlete allenate da Terenzio Feroleto, dopo aver conquistato l’accesso alla gara valevole per la medaglia d’oro grazie al successo per 2-0 (21-19, 21-14) sulle statunitensi Sponcil-Claes, si sono dovute arrendere al tie-break alle ...

Beach volley - World Tour 2018 Qinzhou. Rimonta fatale : Menegatti/Orsi Toth seconde in Cina : Secondo posto per Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth che nella finale (la seconda disputata in stagione dalla coppia azzurra dopo quella vinta ad Agadir) del torneo 3 Stelle di Qinzhou, subiscono la Rimonta dalle brasiliane Ana Patricia/Rebecca ed escono sconfitte 2-1 al termine di un match dai due volti che era iniziato benissimo per la coppia italiana. Per la coppia verdeoro si tratta della prima vittoria in carriera sia a livello ...

Beach volley - World Tour 2018 Qinzhou. Menegatti/Orsi Toth non si fermano : è finale! : Seconda finale in poco più di due mesi per Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth che alle 9 affronteranno le giovani brasiliane Ana Patricia/Rebecca per conquistare il terzo titolo in carriera nel World Tour. Nel torneo 3 Stelle di Qinzhou (Cina), la coppia azzurra nella notte italiana, ha conquistato l’accesso all’atto finale battendo 2-0 la coppia statunitense Sponcil/Claes, successo bis contro una coppia a stelle e strisce dopo ...

Beach volley - World Tour 2018 Qinzhou : Menegatti/Orsi Toth volano in semifinale in Cina : Ottime notizie per il Beach volley femminile italiano dal torneo 3 stelle di Qinzhou in Cina. Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth, infatti, hanno conquistato l’accesso alla semifinale esaltandosi nel contesto asiatico e prevalendo in confronti non semplici che stanno a certificare la bontà della coppia nostrana. Il duo allenato da Terenzio Feroleto ha superato in primis le spagnole Amaranta-Lobato con il punteggio di 2-0 (21-16, ...

Beach volley : Menegatti-Orsi Toth in semifinale a Qinzhou : Qinzhou, CINA, -Prosegue spedita la marcia della coppia azzurra Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth nel torneo cinese di Qinzhou. Le ragazze allenate da Terenzio Feroleto hanno conquistato le ...

Beach volley - Olimpiadi Giovanili 2018. Il sogno argentino di Scampoli e Bertozzi : Saranno Claudia Scampoli e Nicol Bertozzi a rappresentare l’Italia nel torneo di Beach volley alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires. La coppia azzurra ha superato i due step di qualificazione della Continental Cup e ora si presenta con concrete ambizioni di lottare per le posizioni che contano al torneo a Cinque Cerchi. Due percorsi differenti, quelli che hanno portato le due giocatrici a indossare la maglia azzurra. Quello più convenzionale ...

Beach volley - World Tour 2018 Qinzhou. Menegatti/Orsi Toth avanti tutta. Seconda vittoria e ottavi conquistati : Seconda vittoria e ottavi di finale già conquistati per Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth che non sbagliano un colpo nel torneo 3 Stelle di Qinzhou in Cina. La coppia azzurra, dopo l’avvio non brillantissimo ma vittorioso contro le rappresentanti di Vanuatu Pata/Yoko, hanno disputato un match molto convincente contro le più forti svizzere Caluori/Gerson vincendo con un secco 2-0. Risultato mai in discussione e partita a senso unico con ...

Beach volley - World Tour 2018 Qinzhou. Menegatti/Orsi Toth avanti tutta. Seconda vittoria e ottavi conquistati : Seconda vittoria e ottavi di finale già conquistati per Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth che non sbagliano un colpo nel torneo 3 Stelle di Qinzhou in Cina. La coppia azzurra, dopo l’avvio non brillantissimo ma vittorioso contro le rappresentanti di Vanuato Pata/Yoko, hanno disputato un match molto convincente contro le più forti svizzere Caluori/Gerson vincendo con un secco 2-0. Risultato mai in discussione e partita a senso unico con ...

Beach volley - World Tour 2018 Qinzhou. Menegatti/Orsi Toth al secondo turno con il brivido : Una vittoria meno semplice del previsto ha salutato il ritorno alle gare di Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth ed ha inaugurato la rincorsa alla qualificazione olimpica delle coppie italiane. Il binomio azzurro nella semifinale del girone nel 3 Stelle di Qinzhou in Cina, ha sconfitto 2-1 le rappresentanti Vanuatu Pata e Toko. Vinto facilmente il primo parziale 21-15, le azzurre si sono fatte rimontare nel secondo e nella volata finale hanno ...

Beach volley - World Tour 2019 Qinzhou. Menegatti e Orsi Toth : inizia dalla Cina la rincorsa alla qualificazione olimpica : E’ quella composta da Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth la prima coppia italiana ad iniziare il percorso di qualificazione ai Giochi Olimpici 2020. Il lungo viaggio inizia da Qinzhou, in Cina, con un torneo 3 Stelle che distribuisce un discreto numero di punti e nel quale le italiane sono teste di serie numero 3. Il torneo apre la serie di appuntamenti autunnali che prevede due tornei in Cina, uno molto importante a Las Vegas e uno in ...

Beach volley : da domenica 30 settembrer si gioca a Qinzhou : Qinzhou, CINA, - Il circo del Beach Volley internazionale fa tappa in Cina, dove a Qinzhou si giocherà il World Tour 3 stelle che inizierà domenica 30 settembre e si terrà fino a giovedì 4 ottobre. ...