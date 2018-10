Basket Serie A | risultati e classifica della prima giornata Milano batte Brindisi

Basket - 1a giornata Serie A 2018-2019 : buona la prima per Milano. Venezia batte al supplementare Torino - Varese supera Brescia : Dopo i due anticipi di ieri si è conclusa la prima giornata della Serie A di Basket. Esordio positivo per l’Olimpia Milano, che sfonda quota 100 punti e supera per 103-94 una mai doma Happy Casa Brindisi. Una partita che ha visto i pugliesi giocare alla pari per venti minuti (avanti anche 48-47) contro i Campioni d’Italia in carica, che hanno costruito il parziale decisivo (34-20) nel terzo quarto. Ottima prima in A con la maglia di ...

Basket - 1a giornata Serie A 2018-2019 : buona la prima per Milano. Venezia batte al supplementare Torino - Varese supera Brescia : Dopo i due anticipi di ieri si è conclusa la prima giornata della Serie A di Basket. Esordio positivo per l’Olimpia Milano, che sfonda quota 100 punti e supera per 103-94 una mai doma Happy Casa Brindisi. Una partita che ha visto i pugliesi giocare alla pari per venti minuti (avanti anche 48-47) contro i Campioni d’Italia in carica, che hanno costruito il parziale decisivo (34-20) nel terzo quarto. Ottima prima in A con la maglia di ...

Basket – Serie A - Varese vince per un soffio su Brescia : Trieste ko contro la Virtus Bologna : Varese conquista la prima vittoria stagionale su Brescia, Trieste perde contro al Virtus Bologna: i risultati dei posticipi della prima giornata di Serie A Anche gli ultimi due match della prima giornata di questa stagione di Serie A sono andati in scena. La sfida tra la Openjobmetis Varese e la Germani Basket Brescia è terminata sul punteggio di 81-80. La squadra di Attilio Caja ha vinto di misura sull’altro team lombardo, grazie ...

Basket – Serie A - risultati e classifica dopo la prima giornata di campionato : dopo la prima giornata di campionato la classifica dice ancora poco di questa nuova stagione di Serie A: i risultati delle prime sfide dopo la pausa estiva tornano in campo i protagonisti del campionato italiano di Basket maschile. La nuova stagione di Serie A, dopo la vittoria dello scorso anno della Reyer Venezia, promette scintille e spettacolo. Questa prima giornata di campionato è andata in scena con le vittorie di Reggiana, Olimpia ...

Basket - Serie A 2018-2019 : Larry Brown lascia temporaneamente Torino per motivi di salute : Dopo la sconfitta con la Reyer Venezia al supplementare nella prima giornata di campionato, Larry Brown si è presentato in conferenza stampa e ha comunicato di dover trasferirsi negli Stati Uniti per motivi di salute. Quello del coach americano non è un addio ufficiale, ma nei prossimi giorni Brown sarà via per un controllo medico ed un’operazione. Non si conoscono assolutamente i tempi dell’addio momentaneo da parte dell’ex ...

DIRETTA/ Varese Brescia (risultato finale 81-80) streaming video e tv : Varese d'un soffio! (Basket Serie A1) : DIRETTA Varese Brescia, info streaming video e tv: orario e risultato live del derby lombardo che si gioca alla Enerxenia Arena per la prima giornata del campionato di basket Serie A1(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 21:20:00 GMT)

Basket femminile - Serie A1 2018-2019 : le vittorie di Lucca - Schio e Torino chiudono l’Opening Day : Si è concluso a Torino l’Opening Day 2018, l’evento che apre la stagione del campionato italiano di Basket femminile. Ieri erano state disputate le prime tre partite, mentre oggi sono arrivate le vittorie del Gesam Gas&Luca Lucca, del Famila Schio e della Iren Fixi Torino. Il programma odierno è stato aperto dal derby toscano, che ha visto la vittoria di Lucca contro la neopromossa Use Bk Rosa Empoli con il punteggio di 75-67. ...

Diretta/ Varese Brescia (risultato live 66-64) streaming video e tv : Varese tiene (Basket Serie A1) : Diretta Varese Brescia, info streaming video e tv: orario e risultato live del derby lombardo che si gioca alla Enerxenia Arena per la prima giornata del campionato di basket Serie A1(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 20:48:00 GMT)

Basket femminile - Serie A1 2018-2019 : le vittorie di Lucca - Schio e Torino chiudono l’Opening Day : Si è concluso a Torino l’Opening Day 2018, l’evento che apre la stagione del campionato italiano di Basket femminile. Ieri erano state disputate le prime tre partite, mentre oggi sono arrivate le vittorie del Gesam Gas&Luca Lucca, del Famila Schio e della Iren Fixi Torino. Il programma odierno è stato aperto dal derby toscano, che ha visto la vittoria di Lucca contro la neopromossa Use Bk Rosa Empoli con il punteggio di 75-67. ...

Basket - Serie A : Venezia vince la battaglia con Torino - Pesaro doma Pistoia : Basket, prima giornata di Serie A con Pistoia sconfitta sul parquet di Pesaro, equilibrio assoluto tra Venezia e Torino Basket, la prima giornata di Serie A sta dando sin da subito spunti interessanti e gare molto spettacolari. Nel tardo pomeriggio di oggi, la Libertas Pesaro ha vinto una gara molto equilibrata e decisa solo nelle ultime battute contro Pistoia. 83-77 il finale di un incontro nel quale Blackmon e Mccree hanno distrutto la ...

Diretta/ Varese Brescia (risultato live 21-22) streaming video e tv : c'è equilibrio (Basket Serie A1) : Diretta Varese Brescia, info streaming video e tv: orario e risultato live del derby lombardo che si gioca alla Enerxenia Arena per la prima giornata del campionato di basket Serie A1(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 19:40:00 GMT)

Diretta / Venezia Torino (risultato live 52-51 - 30') streaming video e tv : 4^ quarto (Basket Serie A1) : Diretta Venezia Torino, info streaming video e tv: orario e risultato live della partita di lusso che si gioca al Taliercio, per la prima giornata del campionato di basket Serie A1(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 19:33:00 GMT)

DIRETTA/ Olimpia Milano Brindisi (risultato finale 103-92) streaming video e tv : James da 20 (Serie A Basket) : DIRETTA Olimpia Milano Brindisi info streaming video e tv: orario, risultato live della partita di basket Serie A per la 1^ giornata (oggi 7 ottobre).(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 19:19:00 GMT)

Basket - Serie A : Milano e Reggio Emilia trascinate da James e Ledo : Basket, Serie A: Milano e Reggio Emilia vincono all’esordio nel nuovo campionato, che impatto per Ledo e James Basket, il campionato di Serie A è tornato in questo weekend, con gare sin da subito molto emozionanti. Dopo le vittorie di Avellino e Cremona ieri, nella prima partita odierna, la Grissin Bon Reggio Emilia ha avuto la meglio contro Sassari, con il punteggio di 85-77. Ricky Ledo è stato il mattatore della gara, la nuova ...