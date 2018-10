Bari | delirio dopo il successo contro l’Igea Virtus FOTO

calcioweb.eu

(Di domenica 7 ottobre 2018)da impazzire nel campionato di Serie C, quarta vittoria consecutiva e nettosul campo dell'Igea, 0-3 che non lascia dubbi sull'andamento dell'in. Il torneo è solo all'inizio ma la promozione sembra quasi certa per una squadra così forte ed attrezzata come quella del presidente De Laurentiis. Colpo grosso sul campo del, 0-3 il risultato finale che non lascia dubbi sull'andamento dell'in, in rete D'Ignazio, Bolzoni e Mattera, 12 punti in classifica e si prepara la mini fuga. Nel finale grande festa delnello spogliatoio, il gruppo è sempre più unito e per gli avversari adesso si fa durissimo, in alto ladella festa.