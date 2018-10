Barbara d’Urso a Domenica Live | prima piange e poi tira una frecciatina a Mara

Barbara d’Urso : “Domenica Live è l’unica e vera domenica pomeriggio!” : domenica Live vince negli ascolti e non solo: le parole di Barbara d’Urso Barbara d’Urso ha concluso oggi le sue consuete 5 ore di diretta con domenica Live ringraziando nuovamente il suo pubblico per averle permesso di vincere la scorsa settimana negli ascolti contro tutti gli altri competitor. Dopo aver subito ben due sconfitte in termini di share da parte di domenica In condotto dalla sua amica (o ex amica) Mara Venier, Barbara ...

Domenica In : Mara Venier ‘fa il verso’ a Barbara D’Urso. VIDEO : Mara Venier ‘asfalta’ Barbara D’Urso a Domenica In La nuova stagione televisiva è iniziata e siamo giunti già alla quarta settimana. Da quando hanno iniziato i loro rispettivi programmi, le due Signore della Domenica non si sono risparmiate qualche frecciatina sui social. A dire il vero, è stata sempre Barbara D’Urso ad attaccare Mara Venier, la quale ha sempre rivendicato gli ottimi ascolti di Domenica Live. Fra le due ...

Mara Venier a Domenica In : nuova frecciatina a Barbara D’Urso? : Mara Venier a Domenica In sembra mandare una nuova frecciatina a Barbara D’Urso Arriva una nuova frecciatina da parte di Mara Venier a Domenica In per Barbara D’Urso? Quest’ultima è, nel frattempo, impegnata con Domenica Live e, pertanto, sembra proprio che le due si siano sfidando con gli ascolti. La scorsa Domenica a vincere, secondo […] L'articolo Mara Venier a Domenica In: nuova frecciatina a Barbara D’Urso? ...

Mara Venier sta male/ Domenica In a rischio : la febbre alta blocca lo scontro con Barbara d’Urso? : Mara Venier in queste ore ha avuto la febbre. La conduttrice è apparsa su Instagram con un video condiviso tramite le Stories, dove si è mostrata non esattamente in forma smagliante.(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 13:37:00 GMT)

Barbara d’Urso batte Mara Venier? “Ospiti pazzeschi” e Domenica In risponde così : Domenica In VS Domenica Live: Barbara d’Urso batte di nuovo Mara Venier? La sfida degli ascolti fra Barbara d’Urso e Mara Venier continua. Chi avrà la meglio questa volta? Domenica Live e Domenica In stanno registrando degli ascolti più che soddisfacenti, ma quello che interessa ai telespettatori è sapere quale dei due programmi vincerà. Si […] L'articolo Barbara d’Urso batte Mara Venier? “Ospiti pazzeschi” e ...

Domenica Live/ Anticipazioni : donna Hulk dalla Russia - talk GF Vip e ospite per la Del Santo da Barbara d’Urso : Anche oggi, Domenica 7 ottobre 2018, torna puntuale dalle 13.55 in poi, la Domenica Live di Barbara d’Urso, la Carmelita Nazionale promette ben dieci esclusive!(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 11:59:00 GMT)

Lorenzo Crespi chiede scusa a Mara Venier e attacca Barbara D’Urso : Barbara D’Urso attaccata: Lorenzo Crespi si sfoga con Mara Venier A distanza di una settimana della rissa verbale a Domenica Live, Lorenzo Crespi continua ad attaccare Barbara D’Urso. Nella puntata del 30 settembre l’attore, in collegamento, è stato ospite del talk dei Vip caduti in disgrazia discusso nel contenitore del dì festivo di Canale 5. Con Karina Cascella è scoppiato un duro botta e risposta pieno di offese e ...

Il segreto di Barbara d’Urso. Maurizio Costanzo rivela la chiave del successo di Carmelita : Barbara d’Urso campionessa di ascolti. Dopo due sconfitte consecutive, la conduttrice di Domenica Live durante l’ultima puntata del suo talk-show ha messo a segno un’importante vittoria, seppur risicata, ai danni di Mara Venier. Aver battuto Domenica In su RaiUno e aver festeggiato oltremodo ha infastidito, e non poco, la zia d’Italia: tra lei e Barbara d’Urso, infatti, negli ultimi giorni è sceso il gelo. Una ...

Barbara d’Urso con Pomeriggio Cinque in onda da Roma : il motivo : Barbara D’Urso oggi in diretta da Roma con Pomeriggio 5: perchè? Ultima puntata della settimana per Barbara D’Urso con Pomeriggio Cinque che oggi andrà in onda dagli studi di Roma. Ad annunciarlo è stata la conduttrice attraverso i suoi profili social. La D’Urso, infatti, ha pubblicato su Instagram un video in cui è apparsa alla stazione di Milano Centrale mentre stava per raggiungere un treno Freccia Rossa. La conduttrice ha ...

Barbara d’Urso non sono una milf né una cougar : Barbara D’Urso nel salotto di “Pomeriggio 5” parla delle donne un po’ avanti con gli anni, ma ancora piacenti, che frequentano ragazzi più giovani. In studio, tra gli ospiti, anche una mamma che ha un fidanzato di 20 anni meno di lei e un ragazzo che di lavoro fa il gigolò. Va in onda un filmato, ma quando uno degli intervistati dice scherzando che anche «Barbara D’Urso è una milf», la conduttrice risponde così. «Io non voglio essere ...

Barbara d’Urso elogiata da Maurizio Costanzo : “Dà tutta se stessa” : Maurizio Costanzo: le belle parole per Barbara d’Urso Per Barbara d’Urso non esistono mezze misure: o la si ama o la si odia. Nonostante i suoi programmi risultino sempre essere dei veri successi, collezionando veri e propri ascolti record, resta una delle conduttrici più discusse del piccolo schermo. Maurizio Costanzo, sulla rubrica che cura personalmente ogni settimana sulla rivista Nuovo, ha deciso di dire la sua sulla ...

Maurizio Costanzo : “Barbara d’Urso? Ecco perché è così seguita in tv” : Barbara d’Urso vera e professionale: parola di Maurizio Costanzo Maurizio Costanzo elogia Barbara d’Urso nella rubrica televisiva che da anni cura sul settimanale Nuovo. Qual è il segreto del successo in tv della d’Urso? Per Costanzo non ci sono dubbi: la sua professionalità. Maurizio Costanzo infatti scrive: ” Piace così tanto perché sa bene come […] L'articolo Maurizio Costanzo: “Barbara d’Urso? Ecco ...

Barbara d’Urso pronta per il Grande Fratello : anticipazioni sul cast : Grande Fratello 16 con Barbara d’Urso: il nome del primo concorrente A circa due settimane dall’avvio del Grande Fratello Vip 3, la macchina organizzativa dell’edizione nip sembrerebbe essersi messa in moto. Barbara d’Urso tornerà al timone del reality la prossima primavera e sta iniziando a valutare quale potrebbe essere la rosa dei possibili partecipanti. Dopo aver carburato con Domenica Live, che ha vinto la gara ...

Barbara d’Urso lavora al cast del prossimo Gf : scelta già la prima concorrente : Grande Fratello Nip, Barbara d’Urso impegnata nella scelta del cast: la conduttrice mette gli occhi sulla sorella di Lisa Fusco Barbara d’Urso si è già messa a lavoro per l’edizione Nip del prossimo Grande Fratello. Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, infatti, la conduttrice sarebbe al momento impegnata nella scelta del cast. Chi saranno i concorrenti […] L'articolo Barbara d’Urso lavora al cast del ...