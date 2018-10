Auditel | Tu si que Vales vince la sfida degli ascolti del sabato sera

Analisi Auditel : La serata di sabato 6 ottobre 2018 fra Tu si que vales - Ulisse ed i Topi di Albanese : La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre nella corsia che va dal 20 al 25% di share, con la linea del Tg5 che arriva a tocca la soglia del 20% di share. La curva del Tg La7 si ferma sulla soglia del 5% di share, con la curva del Tg2 che tocca la soglia dell'8% di share, con la linea di Rete 3 che la abbraccia con Le parole della settimana. L'access time vede davanti la curva blu di Soliti ...

Ascolti tv ieri - Ulisse vs Tu si que vales | Dati Auditel 6 ottobre 2018 : Prima vittoria per Canale 5 per quanto riguarda i Dati Auditel nella prima settimana di sfida di sabato scorso. Cosa sarà successo, secondo gli Ascolti tv di ieri, sabato 6 ottobre 2018, nel secondo sabato di competizione a colpi di share fra Alberto Angela, conduttore di Ulisse il piacere della scoperta e Tu si que vales con Maria De Filippi, Belen Rodriguez, Rudy Zerbi, Teo Mammucari, Gerry Scotti e Iva Zanicchi? Quanti telespettatori si sono ...

Alberto Angela vs Maria De Filippi : la sfida Auditel la vince lei. Ma RaiUno può comunque festeggiare : proporre la cultura il sabato sera è una conquista : Alberto Angela da una parte, Maria De Filippi dall’altra: la prima sfida vede in campo due vincitori. L’auditel ovviamente ne fornisce uno, in questo caso Tu si que vales che torna su Canale 5 con numeri di grande rilievo: 4.761.000 telespettatori con il 28,8% di share. Un risultato importante per il varietà Mediaset che, nota negativa, chiude quasi all’una di notte. Supera Ulisse che comunque porta a casa ascolti importanti ...

Analisi Auditel : La serata di sabato 29 settembre 2018 fra Tu si que vales - Ulisse alla Sistina e la pallavolo : La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre in solitaria fin verso la linea del 25% di share, con la linea del Tg5 che scorre nella corsia che va dal 15 al 20% di share. La curva del Tg La7 si ferma poco sopra la soglia del 5%, con la curva del Tg2 che tocca il 9%. L'access time vede davanti la curva blu di Soliti ignoti che tocca il 25% di share e con la curva di Striscia la notizia che arriva ...

Ascolti tv ieri - The Good Doctor vs Andiamo a quel paese | Dati Auditel 12 settembre 2018 : Cosa dicono gli Ascolti tv di ieri, mercoledì 12 settembre 2018? Chi ha vinto la prima serata fra: The Good Doctor, in onda su Rai 1 e Andiamo a quel paese con Ficarra & Picone in onda su Canale 5? La serie tv trasmessa dall’ammiraglia Rai ha riscosso un ottimo successo. I telespettatori hanno dimostrato di essersi appassionati alle vicende narrate anche durante l’estate. Ficarra & Picone, invece, sono una certezza per ...