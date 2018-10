Atp Tokyo | Medvedev trionfa | sconfitto Nishikori in finale

Atp Tokyo - la finale sarà tra Medvedev e Nishikori : ... torneo ATP 500 dotato di un montepremi di 1.781.930 dollari in dirittura d'arrivo sui campi in cemento del Musashino Forest Sport Plaza di Tokyo, la sede storica, l'Ariake Coliseum, è in ...

Atp Tokyo - Gasquet approda in semifinale : un doppio 7-6 per far fuori Anderson : ATP Tokyo, Gasquet affronterà Nishikori in semifinale dopo aver superato in due set Anderson: un doppio tie-break per far fuori il sudafricano ATP Tokyo, Gasquet vince e convince, giocando un gran tennis sul cemento cinese e superando in due set il più quotato Kevin Anderson. Quest’ultimo è parso un po’ appannato oggi, contro l’ottimo francese abile a trasformare i due tie-break utili a portare a casa l’incontro ed ...

Atp Tokyo – Nishikori sulle ali dell’entusiasmo : Tsitsipas ko - il giapponese è in semifinale : Kei Nishikori accede alla semifinale dell’ATP di Tokyo: il tennista giapponese supera Tsitsipas in due set e si prepara alla sfida contro il vincitore di Gasquet-Anderson Sospinto dall’entusiasmo del pubblico di casa, Kei Nishikori continua ad avanzare nelle fasi più calde dell’ATP di Tokyo. Il tennista nipponico, numero 12 del ranking mondiale maschile, ha staccato il pass per la semifinale del torneo casalingo, battendo il greco ...

Atp Tokyo – Raonic crolla ai quarti di finale : il canadese sconfitto da Medvedev : Milos Raonic sconfitto nei quarti di finale dell’ATP di Tokyo: il tennista canadese sconfitto in due set da Medvedev Termina ai quarti di finale il cammino di Milos Raonic nel main draw dell’ATP di Tokyo. Il tennista canadese, attualmente in 20ª posizione, una volta ritornato dai problemi fisici che gli hanno impedito di concludere la scorsa stagione al top, è stato sconfitto in 1 ora e 17 minuti da Daniil Medvedev. Il giovane tennista ...

Atp Tokyo – Doppio tie-break fatale a Kyrgios : Gasquet trionfa e stacca il pass per i quarti : Nick Kyrgios si arrende agli ottavi di finale dell’ATP di Tokyo: fatali due tie-break al tennista australiano, sconfitto dal francese Gasquet Si conclude agli ottavi di finale il cammino di Nick Kyrgios nell’ATP di Tokyo. Il tennista australiano, scivolato in 27ª posizione, è stato sconfitto dal francese Richard Gasquet, numero 25 del ranking mondiale maschile. L’incontro è durato 78 minuti, divisi in due set molto intensi, nei quali Gasquet è ...

Atp Tokyo – Serve il terzo set ad Anderson per piegare Tiafoe : il sudafricano accede ai quarti : Kevin Anderson accede ai quarti di finale dell’ATP di Tokyo: il tennista sudafricano supera Frances Tiafoe in 3 set Servono 2 ore e 10 minuti a Kevin Anderson per piegare le resistenze del giovane Frances Tiafoe e accedere ai quarti di finale dell’ATP di Tokyo. Il finalista di Wimbledon è costretto a sudare più del dovuto contro il giovane tennista statunitense che si conferma una stella in netta crescita. Anderson si è imposto in 3 set ...

Tennis - Atp Tokyo : Shapovalov supera Wawrinka in tre combattuti set : ATP Tokyo, Denis Shapovalov ha battuto Stanislas Wawrinka, un incontro molto equilibrato terminato al terzo set Denis Shapovalov ha battuto Stanislas Wawrinka in tre set nel torneo ATP Tokyo. Una vera e propria battaglia quella tra i due Tennisti, culminata con un 6-4 in favore del canadese nella terza e decisiva partita. Al terzo turno Shapovalov affronterà il vincente dell’incontro tra Struff e Chardy, i quali giocheranno nella ...

Atp Tokyo – Raonic si impone su Watanuki : il giapponese applaudito dal pubblico di casa nel tie-break decisivo : Raonic costretto a sudare più del dovuto contro Yosuke Watanuki: il tennista nipponico si arrende solo al tie-break del secondo set e riceve gli applausi del pubblico di casa Il pubblico dell’ATP di Tokyo tributa il giusto omaggio a Yosuke Watanuki, tennista numero 273 del ranking mondiale maschile, costretto ad abbandonare il torneo casalingo a causa del ko contro Milos Raonic. Ottavo di finale complicato da superare per il tennista ...

Atp Tokyo – Nishikori infiamma il pubblico di casa : il tennista nipponico supera Paire e avanza in semifinale : Kei Nishikori stacca il pass per la semifinale dell’ATP di Tokyo: il tennista nipponico fa felice il pubblico di casa superando Paire in due set Il pubblico dell’ATP di Tokyo festeggia un altro successo di Kei Nishikori. Il tennista nipponico, numero 12 del ranking mondiale maschile, accede ai quarti di finale del torneo asiatico battendo Benoit Paire. Nishikori, tornato in gran forma dopo i problemi al polso che lo hanno limitato nella ...

Atp Tokyo – Anderson - che sofferenza! Il sudafricano vince in rimonta su Ebden : Kevin Anderson costretto a fare gli straordinari nei sedicesimi dell’ATP di Tokyo: il tennista sudafricano batte Matthw Ebden in rimonta al terzo set Serono 2 ore e 13 minuti, distribuite in 3 set a Kevin Anderson per superare i sedicesimi di finale dell’ATP di Tokyo. Il tennista sudafricano, numero 9 del ranking mondiale maschile, ha avuto del filo da torcere contro Matthew Ebden, numero 48 del ranking ATP. Il tennista australiano ha ...

Atp Tokyo – ‘Matane Cilic’! Il croato eliminato ai sedicesimi : Struff si impone al tie-break del terzo set : Marin Cilic sconfitto ai sedicesimi dell’ATP di Tokyo: il tennista croato si arrende ad un fantastico Struff al tie-break del terzo set ‘Matane Cilic’, ci vediamo il prossimo anno. L’ATP di Tokyo saluta così il tennista croato numero 6 del ranking mondiale maschile, sconfitto nei sedicesimi di finale del torneo nipponico. A firmare l’impresa è il giovane tedesco Jean-Lennard Struff, numero 56 del ranking ATP, dopo 2 ore e 22 minuti di ...

Tennis - Atp Tokyo : Stan Wawrinka vince e convince - adesso se la vedrà con Shapovalov : Tennis, ATP Tokyo: Stan Wawrinka ha superato in due set lo statunitense Taylor Fritz, adesso affronterà Shapovalov Esordio positivo per Stan Wawrinka al ‘Rakuten Japan Open Tennis’, torneo Atp 500 dotato di un montepremi di 1.781.930 dollari, in corso sui campi in cemento del Musashino Forest Sport Plaza di Tokyo. Lo svizzero n.74 del mondo, che in carriera ha vinto 3 prove dello Slam, ha eliminato lo statunitense Taylor Fritz ...