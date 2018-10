Atp Shanghai 2018 Streaming video e diretta tv | orario delle partite tennis

Atp Shanghai 2018 - il calendario e gli orari delle gare in tv : Questa la programmazione del torneo " Shanghai Rolex Masters" in diretta esclusiva su Sky Sport: SKY SPORT ARENA domenica 7 ottobre dalle ore 6 alle ore 14 SKY SPORT ARENA e SKY SPORT UNO da lunedì 8 ...

Atp Shanghai – Qualificazioni - Berrettini vola in finale : Fabbiano fermato da Pospisil : Matteo Berrettini vola alle finali delle Qualificazioni del torneo Masters 1000 di Shanghai dopo aver battuto Di Wu, Fabbiano sconfitto da Pospisil Tra i tennisti italiani ad avanzare alla fase finale delle Qualificazioni del torneo Masters 1000 di Shanghai c’è solo Matteo Berrettini . Il tennista azzurro ha battuto il cinese Di Wu, per 2 set a 0, con i parziali di 6-4, 6-2. Berrettini per accedere al tabellone ufficiale della ...

Atp Shanghai 2018 : il tabellone del Masters : Il ligure, numero 13 del mondo, ha deciso di non partecipare dopo le due intense settimane asiatiche a Chengdu e Pechino e si concentrerà sul Masters di Parigi, ultima chiamata per provare a entrare ...

Atp Shanghai - Federer campione in carica - Murray e Wawrinka wild card? : Tutti i primi 44 giocatori del mondo sono come da regolamento iscritti al Masters 1000 di Shanghai in programma dal 7 al 15 ottobre prossimo. campione in carica Roger Federer, lo scorso anno vincitore in una finale senza storia su ...