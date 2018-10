Atletica | Mo Farah vince la Maratona di Chicago e firma il record europeo!

oasport

: RT @abuongi: #Atletica #ChicagoMarathon @mo_farah vince col record europeo: 2h05’11”! Qui tutti i particolari - paolavarani : RT @abuongi: #Atletica #ChicagoMarathon @mo_farah vince col record europeo: 2h05’11”! Qui tutti i particolari - frapoggi7370 : RT @ilmessaggeroit: Atletica, vittoria e record di Mo #Farah nella maratona di #Chicago - OA_Sport : #atletica RECORD EUROPEO DELLA MARATONA! Mo Farah vince a Chicago e riscrive la storia -

(Di domenica 7 ottobre 2018) Moha vinto ladi, una grande classica nel panorama delle 42 chilometri, e ci è riuscito timbrando il nuovoeuropeo: 2h05:11 cioè 37 secondi meglio di quanto fece il norvegese Sondre Moen a Fukuoka lo scorso 3 dicembre. Il due volte Campione Olimpico dei 5000 e 10000 metri ha dominato la gara nella città statunitense nonostante le strade bagnate, le temperature rigide e il vento a tratti sfavorevole: il 35enne, che da un paio di stagioni ha deciso di abbandonare l’attività in pista per cimentarsi in questa nuova fatica, ha migliorato il proprio personale di addirittura 1’10”. L’atleta di origini somale passa alla mezza in 1h03:03 nella pancia di un gruppo molto folto, poco dopo il keniano Geoffrey Kirui accelera il ritmo e riduce il drappello a nove unità prima che Galen Rupp allunghi nuovamente.piazza l’azione decisiva ...