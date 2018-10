Atletica | Maratona di Chicago | Mo Farah trionfa segnando il record europeo

Atletica - Mo Farah vince la Maratona di Chicago e firma il record europeo! : Mo Farah ha vinto la Maratona di Chicago, una grande classica nel panorama delle 42 chilometri, e ci è riuscito timbrando il nuovo record europeo: 2h05:11 cioè 37 secondi meglio di quanto fece il norvegese Sondre Moen a Fukuoka lo scorso 3 dicembre. Il due volte Campione Olimpico dei 5000 e 10000 metri ha dominato la gara nella città statunitense nonostante le strade bagnate, le temperature rigide e il vento a tratti sfavorevole: il 35enne, che ...

Atletica - Sara Dossena già in forma New York - personale sulla mezza maratona : L'atleta azzurra, che sarà al via nella Grande Mela, ha ottenuto il nuovo personale sulla mezza maratona

Atletica - Dossena e Straneo dettano legge alla maratona di Monza : La lombarda Sara Dossena vince sui 30km , 1h46:39, , la piemontese senza rivali in mezza maratona , 1h13:16, Un altro bel test per Sara Dossena , si rivede Valeria Straneo . Maratonete azzurre ...

Atletica – Dossena e Straneo dettano legge alla maratona di Monza : La lombarda Sara Dossena vince sui 30km (1h46:39), la piemontese senza rivali in mezza maratona (1h13:16) Un altro bel test per Sara Dossena, si rivede Valeria Straneo. Maratonete azzurre protagoniste alla Monza21 Half Marathon. La Straneo, a lungo ai box per una serie di problemi fisici che l’avevano costretta a saltare anche gli Europei di Berlino, oggi si è aggiudicata la mezza maratona. In una mattinata umida, sull’asfalto ...

Atletica - continua la giornata dei record : l’olandese Hassan riscrive il primato della mezza maratona femminile : L’olandese conquista la vittoria a Copenaghen in 1h05:15, prendendosi dunque il primato della mezza maratona femminile Oggi è davvero una giornata da guinness sulle strade del Vecchio Continente. Dopo il sensazionale record del mondo di maratona, 2h01:39 corso dall’olimpionico Eliud Kipchoge a Berlino, cade anche il primato europeo femminile di mezza maratona a Copenhagen. Autrice dell’impresa è l’olandese ...

Atletica – Maratona Berlino : vittoria e nuovo record mondiale per Kipchoge : Kipchoge trionfa a Berlino con un nuovo record del mondo: il keniano si impone in 2h01”39”, sbriciolato il precedente primato del connazionale Kimetto Eliud Kipchoge ha stabilito il nuovo record del mondo nella Maratona vincendo a Berlino con il tempo di 2h01’39”. Il 33enne keniano ha migliorato di oltre un minuto il precedente primato mondiale (2h02’57”) fatto segnare dal suo connazionale Dennis Kimetto ...

Atletica - RECORD DEL MONDO! Eliud Kipchoge strepitoso - alla Maratona di Berlino riscrive la storia : corro sotto le 2h02' : Eliud Kipchoge ha confezionato l’impresa e ha raggiunto l’obiettivo che si era prefissato: il keniano aveva annunciato che alla Maratona di Berlino sarebbe andato alla caccia del RECORD del Mondo, non si è tirato indietro e ha mantenuto la promessa. Il quasi 34enne (spegnerà le candeline il prossimo 5 novembre) ha demolito il precedente primato e ha stampato un esorbitante 2h01:39, primo uomo a scendere sotto i 122 minuti di gara, ...

Atletica : Raggi - torna Maratona Via Pacis : "Abbiamo scelto uno sport universale come il podismo per un grande evento che vuole trasmettere un forte messaggio di pace al mondo intero, soprattutto attraverso la Run for peace 5 Km che vede la ...

Atletica - Europei 2018 : l’Italia salva il medagliere - oro con la maratona a squadre! Scacciato l’incubo Stoccolma : La maratona e un cambio di regolamento operato della Federazione Europea rispetto alla tradizione hanno salvato l’Italia agli Europei 2018 di Atletica leggera. La spedizione a Berlino, infatti, rischiava di tornare a casa senza medaglie d’oro come era successo soltanto a Stoccolma 1958 nella nostra storia per quanto riguarda le rassegne continentali e invece ci siamo salvati in coda grazie alla bellissima prestazione della nostra ...