Astronomia | alla ricerca di segnali alieni | un modello matematico rivela l’esistenza di

Astronomia - scoperta la prima “esoluna”a 8.000 anni luce dalla Terra : ecco perché è un traguardo straordinario : Utilizzando il Telescopio Spaziale Hubble di NASA ed ESA e vecchi dati del Telescopio Spaziale Kepler, due astronomi hanno scoperto le prime prove schiaccianti di una luna all’esterno del nostro sistema solare. I nuovi risultati sono stati presentati alla rivista Science Advances. La caccia agli esopianeti, cioè ai pianeti esterni al nostro sistema solare, ha fornito i suoi primi risultati solo 30 anni fa. Anche se ora gli astronomi scoprono ...

Astronomia : frammenti di un oggetto planetario orbitano intorno alla nana bianca Wd 1145+017 : È un unicum che si trova a circa 570 anni luce dalla Terra, nella costellazione della Vergine, ed ha suscitato l’interesse degli studiosi per la presenza di un singolare ‘codazzo’ di detriti: si tratta di Wd 1145+017, una rara nana bianca intorno alla quale orbitano i frammenti di un oggetto planetario. Wd 1145+017, il cui sistema è stato scoperto nel 2015, è salita recentemente agli onori della cronaca per uno studio dedicatole da un gruppo ...

Roma - torna “Scientific Park” : l’appuntamento dedicato alla scienza - Astronomia e Vulcani a portata di bambini : torna anche quest’anno ‘Scientific Park’, l’appuntamento dedicato alla scienza rivolto ai ragazzi tra i 3 e i 12 anni e alle loro famiglie, che si daranno appuntamento sabato 7 ottobre dalle 10 alle 18,30 nell’area degli Acquedotti del parco regionale dell’Appia Antica per la sesta edizione dell’evento. Una giornata di raccolta fondi e promozione delle attivita’ didattiche e divulgative ...

Astronomia : Nubi di Magellano - una compagna per le due galassie vicine alla Via Lattea? : Sono prossime alla nostra galassia e sono ritenute dagli astronomi una risorsa preziosa per studiare le interazioni tra galassie e la conseguente influenza sulla loro evoluzione chimica e sulla formazione stellare: si tratta delle due Nubi di Magellano, protagoniste di un recente studio condotto dai ricercatori dell’Icrar (International Centre for Radio Astronomy Research), istituzione di ricerca australiana fondata nel 2009. Gli scienziati ...

Astronomia : il pianeta Vulcano del dottor Spock esiste davvero - orbita intorno alla stella 40 Eridani A : Il pianeta Vulcano del dottor Spock esiste davvero: il corpo celeste nel cui cielo brillano 3 stelle, è proprio dove la saga di Star Trek lo aveva immaginato, in orbita intorno alla stella 40 Eridani A, distante 16 anni luce dalla Terra. Il pianeta inizialmente indicato con la sigla HD 26965b ha una massa 8 volte superiore a quella della Terra e potrebbe ospitare forme di vita, perché si trova nella zona abitabile del sistema, dove le ...

Astronomia : BUFFALO alla ricerca delle galassie più antiche - ecco il nuovo progetto di Hubble [GALLERY] : 1/5 Credit: NASA, ESA, A. Koekemoer, M. Jauzac, C. Steinhardt, and the BUFFALO ...

Astronomia : dalla collisione di due stelle di neutroni un “involucro” di detriti cosmici : Una ricerca pubblicata su “Nature“, condotta dall’Università di Tel Aviv, in collaborazione con il National Radio Astronomy Observatory e il California Institute of Technology, ha descritto un fenomeno in base al quale un involucro di detriti cosmici si sta espandendo dalle due stelle di neutroni che 130 milioni di anni fa si sono fuse generando sia un’onda gravitazionale sia segnali come raggi gamma, onde radio e raggi ...

Scienza - dall’Unione Europea 17 milioni di euro per 170 progetti innovativi dalla Medicina all’Astronomia : Sono 17 i milioni di euro che verranno impegnati per 170 progetti innovativi per la rilevazione e la produzione di immagini che vanno dall’astronomia alla Medicina nell’ambito di ATTRACT, iniziativa finanziata nell’ambito del programma europeo Horizon 2020. Sotto la guida del Cern lavoreranno insieme laboratori di ricerca (tra cui quelli dell’Osservatorio europeo Australe (Eso), l’Institut Laue-Langevin (Ill) e il ...

Astronomia : Hubble punta l’occhio di NGC 3918 - immortalata nebulosa planetaria dalla singolare forma : Un ‘occhio cosmico’ incrocia lo sguardo elettronico di Hubble: per l’ennesimo ritratto della sua galleria fotografica, l’instancabile esploratore spaziale ha puntato la sua Wide Field and Planetary Camera 2 su NGC 3918, una nebulosa planetaria caratterizzata da colori brillanti e da un aspetto originale che si trova nella costellazione del Centauro, a circa 4900 anni luce di distanza dalla Terra. L’immagine è stata creata combinando ...

Astronomia : alla scoperta delle stelle al polo di Isnello - sulle Madonie : Un viaggio di due giorni tra i segreti delle stelle in compagnia di astronomi, studiosi e un astronauta. Lo propone l’8 e il 9 settembre 2018 il Centro internazionale per le scienze astronomiche Gal Hassin di Isnello, sulle Madonie. Il polo, punto di riferimento di molti scienziati, organizza ogni anno un ciclo di incontri e conferenze. L’ospite principale del primo appuntamento sarà l’astronauta Paolo Nespoli che ha ...

Roma - dalla botanica all’Astronomia : ecco il progetto “Metropoli resiliente” - 20 appuntamenti : Mostre e allestimenti, percorsi di natural gardening, osservazioni astronomiche, laboratori didattici sull’ambiente e sulla fauna urbana, passeggiate col binocolo alla scoperta di piante e animali nel verde storico della città, esplorazioni naturalistiche serali di citizen science in ville e parchi Romani (Villa Borghese, Villa Leopardi, Villa Pamphilj, Parco Acqua Acetosa e Parco Regionale dell’Appia Antica), passeggiate, letture ad alta ...

Astronomia : scoperte vicino alla Via Lattea alcune delle galassie più antiche : Esiste un gruppo di vecchie galassie che, come i saggi di un antico popolo, conoscono molti dei misteri tramandati da un millennio all’altro a partire dalla nascita del nostro Universo. La ragione è la loro età: nate poco dopo il Big Bang, queste galassie racchiudono ancora in sé i ‘semi’ del cosmo primordiale. Ora un gruppo di ricerca della Durham University e dell’Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics ha scoperto che le flebili galassie ...