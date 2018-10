Assaassin’s Creed Odyssey : Come sbloccare la missione delle Bestie Leggendarie : In Assassin’s Creed Odyssey tra le tante e tante attività presenti, vi è la Caccia alle Bestie Leggendarie, una missione che ricompensa il giocatore con sostanziosi premi per ogni animale leggendario abbattuto, ma dove si trova e Come si attiva? Scopriamolo insieme. Dove trovare e Come attivare la missione delle Bestie Leggendarie in Assassin’s Creed Odyssey Mentre in Origins vi erano i 4 elefanti da eliminare, ...