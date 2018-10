Asia Argento & Jimmy Bennett Si torna a parlare del caso su Rai Uno Domenica In

X Factor 2018 - Lodo Guenzi : «Qualsiasi cosa succeda di buono rimarrà merito di Asia Argento» : Lodo Guenzi a X Factor 2018 “Quello come giudice è l’unico provino che avrei potuto passare a X Factor“. Sono le prime parole di Lodo Guenzi, scelto come sostituto di Asia Argento ai live del talent show, al via giovedì 25 ottobre. Al leader de Lo Stato Sociale il compito, quindi, di continuare il lavoro iniziato dall’attrice, prima della sua dipartita decisa da tempo. E mentre Sky, nel comunicato ufficiale che annuncia ...