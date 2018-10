Ascolti TV | Sabato 6 ottobre 2018 Boom Tú sí que vales 29% | cala Ulisse 17 4% I

davidemaggio

(Di domenica 7 ottobre 2018) Iva Zanicchi a Tu si queSu Rai1 – dalle 21.28 alle 23.50 – il secondo appuntamento condi Alberto Angela ha conquistato 3.487.000 spettatori pari al 17.4% di share. Su Canale 5 – dalle 21.11 alle 0.41 – la quinta stagione di Tú sí queha raccolto davanti al video 5.232.000 spettatori pari al 29% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato 1.050.000 spettatori pari al 4.8% di share mentre NCIS New Orleans ha raccolto 887.000 spettatori pari al 4% di share. Su Italia 1 Shrek 2 ha intrattenuto 878.000 spettatori (4.1%). Su Rai3 la fiction I Topi ha raccolto davanti al video 1.745.000 spettatori pari ad uno share del 7.9%. Su Rete4 The Transporter – The Series totalizza un a.m. di 529.000 spettatori con il 2.5% di share. Su La7 Little Murders ha registrato 329.000 spettatori con uno share dell’1.9%. Su Tv8 Man on Fire – Il fuoco della ...