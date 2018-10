Artisti di strada | 16 spettacoli quasi in contemporanea a Ragusa Ibla

Il festival degli Artisti di strada da oggi a Ragusa : Ibla Buskers a Ragusa, il festival degli artisti di strada, giunto alla 24esima edizione apre i battenti oggi, 4 ottobre e si terra' fino al 7 ottobre

Una manciata di secondi per strappare un sorriso - Artisti di strada al semaforo di via Manfredi : Ritornando agli estemporanei spettacoli ai semafori, c'è da dire che un semaforo non è come un altro: bisogna cercare quello che permette a più persone di assistere all'esibizione. A quello di via ...

Festa di Artisti di strada a Ragusa Ibla : Tutto pronto a Ragusa Ibla per Ibla Buskers ovvero la Festa degli artisti di strada organizzata dall'Associazione Edrisi. Dal 4 al 7 ottobre.

Tanti eventi culturali - ma anche musica popolare e Artisti di strada : Seguiranno in Piazza Ostillio gli spettacoli di danza ed intrattenimento Inoltre si potranno degustare agli stand i prodotti tipici locali, esposizione dell'artigianato, arte e cultura. Al museo di ...

Festival degli Artisti di strada : kermesse dal 4 ottobre a Ragusa : Gli occhi dei bimbi brilleranno dinnanzi ai salti acrobatici o ai numeri di magia o agli spettacoli di equilibrismo che non mancheranno nemmeno in questa ventiquattresima edizione. Oltre ai "classici"...

Roma - la musica degli Artisti di strada vietata in centro : “Ora le piazze sono vuote - presentiamo ricorso al Tar” : Alcune delle piazze più famose del centro storico di Roma off limits per la musica degli artisti di strada: è il contenuto di una delibera approvata dal Municipio I della Capitale il 1 agosto scorso e contro la quale i musicisti passano all’azione, raccogliendo fondi per presentare ricorso al Tar. “Servono intorno ai 5mila euro per le spese legali”, spiega Italo Cassa, marionettista del movimento strada Libera Tutti, mentre al ...

Teverina Buskers - il festival degli Artisti di strada sbarca nel borgo fantasma di Celleno : Un borgo fantasma, uno dei più belli della Tuscia, trasformato in un enorme circo en plein air grazie alla terza edizione del Teverina Buskers, il festival Internazionale degli artisti di strada che si terrà a Celleno dal 14 al 16 settembre. Saranno più di 30 gli appuntamenti in programma, che vedranno la partecipazione di oltre 50 artisti di calibro internazionale.Continua a leggere

Addio Artisti di strada a Taormina : il Comune revoca 3 concessioni : ... e per un gruppo artistico che era stato autorizzato dal 3 maggio 31 ottobre per intrattenere con spettacoli di ballo. I provvedimenti rientrano nell'ambito dell'Operazione decoro nel centro storico ...

10mila presenze per il Festival Buskers - la rassegna abruzzese dedicata agli Artisti di strada : Pineto. Diciassette gli artisti in scena, sei le postazioni che hanno ospitato in prima, seconda e anche in terza serata gli spettacoli con un tripudio di applausi, ben 10mila gli spettatori che hanno animato il lungomare nelle tre giornate. Sono questi i numeri della XVIII edizione di 'Scerne Festival Buskers', la rassegna ...

Pizza in Piazza a San Lorenzo in Campo : Nazionale Acrobati Pizzaioli - Artisti di strada - 'gemellaggio' con Pesaro : Viale Regina Margherita diventerà il Viale degli artisti per accogliere spettacoli di magia e giocoleria, circo e teatro, acrobazie e tante, tante bolle. Sabato sera in Piazza lo spettacolo 'L'ultimo ...

Bari : festa del mare - da stasera gli Artisti di strada Fino a martedì : Spettacoli anche in piazza Mercantile. All'ingresso si potrà assistere al teatro di figura di Nicola Travaglio , Le rasce, , a palazzo del Sedile alle fiammate dello sputafuoco Giuseppe Dely Demarzo ,...

Cibo di strada - Confesercenti : 'C'è una parte Artistica e servono due piazze' : Piazza della Libertà vedrà l'esordio dello 'Street Art Festival', con oltre venti spettacoli da venerdì 5 a domenica 7 ottobre'. 'Come organizzatori, ci auguriamo che tutto il centro storico possa ...

Artisti di strada : torna 'Scerne Festival Buskers' : Spettacoli e azioni saranno spesso in contemporanea, ma per garantire la fruizione di tutte le esibizioni alcuni Artisti saranno presenti in tutte e tre le serata. Inoltre, nelle tre giornate è ...

Scerne Festival Buskers - torna a Pineto la rassegna dedicata agli Artisti di strada : Un mix che riscuote da anni un successo indiscusso e che incontra un pubblico 'transgenerazionale' con spettacoli adatti a ogni fascia di eta''. 'Scerne Festival Buskers', aggiunge il delegato ...