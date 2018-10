Arrestato David Morales | nelle valigie trovate pastiglie di ecstasy

ilgiornale

: David Morales è stato arrestato in Giappone - Parkett - uncletomablogZ : David Morales è stato arrestato in Giappone - Parkett - rtl1025 : #DavidMorales trovato con tracce di #ecstasy, arrestato in #Giappone. Durante un controllo in aeroporto, nei bagagl… - Luna_Cip : RT @Domenic89215160: David Morales arrestato in Giappone: al re dei dj trovate pastiglie di ecstasy -

(Di domenica 7 ottobre 2018) È statoall"aeroporto di Fukuoka, in Giappone, il re dei disk jockeysue- secondo quanto riferisce la polizia doganale - sarebbe stata trovata dell'. In particolare, come ha spiegato un portavoce degli agenti nipponici, "è statoper presunta violazione della legge sui narcotici e il controllo psicotropico".avrebbe però negato ogni accusa: "Non sono mie e qualcuno potrebbe aver provato a incastrarmi". L'arresto è arrivato ieri sera proprio prima dell'esibizione a Fukuoka.Chi èè il re dei disk jockey, acclamato nei locali di tutto il mondo, ha remixato e prodotto oltre 500 brani per artisti del calibro di Mariah Carey, Aretha Franklin, Michael Jackson e Janet Jackson, Eric Clapton, Pet Shop Boys, U2, Whitney Houston e Jamiroquai. Nel 1998 ha vinto anche un Grammy Awards.Orarischia sino a sette anni ...