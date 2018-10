Anticipazioni La Prima volta | Cristina Parodi e le storie di Alfina | Antonio e Simone

Cast e personaggi de I Topi su Rai3 - la prima serie tv di Antonio Albanese : Anticipazioni 6 ottobre : Arrivano Cast e personaggi de I Topi, prima serie tv creata, diretta e interpretata da Antonio Albanese. Per l'attore comico si tratta della sua prima volta sul piccolo schermo. Composta da sei episodi dalla durata di trenta minuti ciascuno, la serie televisiva andrà in onda a partire da stasera, 6 ottobre, su Rai3 con due appuntamenti a settimana ogni sabato. Tutti e sei gli episodi sono stati resi disponibili su RaiPlay. Ne I Topi, Albanese ...

I bastardi di Pizzofalcone 2 : Anticipazioni Prima puntata - 8 ottobre : anticipazioni I bastardi di Pizzofalcone 2: trama della prima puntata Andrà in onda lunedì 8 ottobre alle 21.25 su Rai1 la prima puntata de I bastardi di Pizzofalcone 2. La seconda stagione della serie proporrà sei puntate in prima serata che vedranno la squadra di Lojacono, interpretato da Alessandro Gassmann, indagare su casi di omicidio e destreggiarsi con fatica nella vita privata. Carolina Crescentini e Alessandro Gassmann continueranno ...

I Topi Anticipazioni : stasera su Rai3 la prima puntata della serie di Antonio Albanese : Scopriamo le trame dei primi due episodi della serie scritta, diretta e interpretata da Antonio Albanese.

NCIS LOS ANGELES 9/ Anticipazioni del 6 ottobre : qual è il piano di Mosley? I nuovi episodi in prima visione : NCIS Los ANGELES 9, Anticipazioni del 6 ottobre 2018, in prima Tv su Rai 2. Hetty e Mosley dovranno rimettere in piedi la squadra. Kim ritorna in città. (Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 10:05:00 GMT)

I Topi prima puntata : trama e Anticipazioni 6 ottobre 2018 : I Topi prima puntata. Arriva su Rai 3 la nuova fiction in tre puntate scritta, diretta e interpretata da Antonio Albanese. Sabato 6 ottobre 2018 in prima serata va in onda la prima puntata composta da due episodi. Ecco di seguito trama e anticipazioni. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING I Topi prima puntata: trama e anticipazioni 6 ottobre 2018 I Topi prima puntata – primo episodio La famiglia Calamaru. Nel primo episodio ...

SOLO 2 / Anticipazioni Prima puntata : Marco Bocci entusiasta "seconda stagione noir" (5 ottobre) : Questa sera torna su Canale 5 la miniserie SOLO con la seconda stagione. Marco Bocci, nei panni dell'agente infiltrato Marco Pagani, prenderà una decisione pericolosa(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 19:40:00 GMT)

Solo 2 prima puntata : trama e Anticipazioni 5 ottobre 2018 : Solo 2 prima puntata. Con le puntate inedite della seconda stagione, torna su Canale 5 la fiction con Marco Bocci. Di seguito trama e anticipazioni del primo appuntamento venerdì 5 ottobre 2018. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Solo 2 prima puntata: trama e anticipazioni 5 ottobre 2018 La prima puntata inizia dove eravamo rimasti con il finale della scorsa stagione: Marco Solo, dopo aver simulato di giustiziare il collega ...

‘Solo 2’ : stasera in prima serata torna la serie su Canale 5 con Marco Bocci. Leggi le Anticipazioni : Solo 2, torna e ricomincia da dove tutto è finito. Venerdì 5 ottobre in prima serata su Canale 5 arriva L'articolo ‘Solo 2’: stasera in prima serata torna la serie su Canale 5 con Marco Bocci. Leggi le anticipazioni proviene da Gossip, News, VIPs, anticipazioni, Reality.

Solo 2 Anticipazioni : stasera la prima puntata su Canale 5 : Torna questa sera con la seconda stagione la miniserie targata Mediaset, Solo, con Marco Bocci. Riuscirà Solo a trovare i rapitori della fidanzata Agata, figlia del boss Don Antonio Corona?

Solo 2/ Anticipazioni Prima puntata - 5 ottobre : Marco Bocci torna nei panni dell’agente Pagani : Questa sera torna su Canale 5 la miniserie Solo con la seconda stagione. Marco Bocci, nei panni dell'agente infiltrato Marco Pagani, prenderà una decisione pericolosa(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 13:00:00 GMT)

Solo 2 - Anticipazioni Prima puntata : La missione di Marco (Marco Bocci) riprende da dove l'avevamo lasciata, ma questa volta sarà sempre di più... Solo. Da questa sera, 5 ottobre 2018, alle 21:20, su Canale 5, parte la seconda stagione della serie tv prodotta da Taodue con protagonista uno dei nuovi eroi a cui la casa di produzione di Pietro Valsecchi ci ha abituato.Solo 2, la trama Come detto, la seconda stagione parte da dove era finita la prima, con il protagonista costretto ...

SOLO 2 - Anticipazioni Prima puntata di venerdì 5 ottobre 2018 : anticipazioni prima puntata della fiction SOLO 2, in onda venerdì 5 ottobre 2018 in prima serata su Canale 5: La missione non è ancora finita per l’agente SOLO, infiltrato nella famiglia di ‘ndrangheta dei Corona. Agata, figlia del boss Antonio, è stata rapita e Marco deve prolungare la copertura (contro il diretto ordine dei superiori) per riuscire a liberarla. Ma quello che ancora nessuno sa – né Marco e neanche la polizia ...

I bastardi di Pizzofalcone 2 - Anticipazioni della prima puntata : L'appuntamento con la fortunata fiction ambientata a Napoli è ogni lunedì a partire dall'8 ottobre in prima serata su Rai 1

Matrix 3 ottobre 2018 con Nicola Porro : Anticipazioni Prima puntata - il fenomeno Cristiano Ronaldo : Non mancherà lo sport: Giorgia Rossi , Ivan Zazzaroni e Giampiero Mughini analizzeranno il fenomeno socio-sportivo di Cristiano Ronaldo . Verranno passate sotto la lente d'ingrandimento le luci ...