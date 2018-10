Anticipazioni | Il Segreto | Saul si fa arrestare per salvare Julieta dalla garrota

Anticipazioni Il Segreto dall'8 al 13/10 : Ortuno colpisce a morte l'assassino di Mariana : Stando alle Anticipazioni de Il Segreto della settimana prossima [VIDEO], che va da lunedì 8 a sabato 13 ottobre, gli spettatori assisteranno alla morte dell'assassino di Mariana. Si scoprira' che la donna era incinta quando fu uccisa e ciò spingera' Nicolas ad ammazzare il Dos Caras. Inevitabilmente, l'Ortuno verra' incarcerato e dovra' fare i conti con la furia del Generale Perez de Ayala. Il Segreto, Julieta continua a rifiutare Prudencio, ...

IL SEGRETO - cosa succede l’8 e il 9 ottobre 2018 / Anticipazioni puntata : Anticipazioni Il SEGRETO di lunedì 8 e martedì 9 ottobre 2018: Francisca apprende con sollievo che Graciano Larraz ha convinto i suoi uomini a deporre le armi, ma lei non intende rispettare – come invece aveva promesso – le condizioni dei ribelli… A Puente Viejo arriva l’assassino di Mariana, Dos Caras, il quale rivela a Nicolas che Mariana, prima di morire, gli aveva confessato di aspettare un altro figlio… Nicolas ...

Il Segreto Anticipazioni : Nicolas spara a Dos Caras e viene arrestato : Alejandro Siguenza Nuova settimana in compagnia de Il Segreto. L’appuntamento con la soap spagnola è come sempre su Canale5 dal lunedì al venerdì dalle 16.20 alle 17.10, e il sabato alle 15.10, mentre su Rete4 è confermato lo spazio settimanale in prima serata al mercoledì. Di seguito le anticipazioni delle puntate in onda dall’8 al 13 ottobre. Il Segreto: anticipazioni lunedì 8 ottobre 2018 Francisca è sollevata nel sapere che ...

IL SEGRETO - cosa succede sabato 6 ottobre 2018 / Anticipazioni puntata : Anticipazioni Il SEGRETO di sabato 6 ottobre 2018: Consuelo e Prudencio tornano dal viaggio e consegnano a Graciano Larraz una lettera di suo figlio Horacio… Carmelo è molto in ansia per Severo Santacruz, ma Adela non gli permette di andare da lui e gli consiglia di rispettare il desiderio di solitudine espresso dall’amico. Intanto Irene si presenta da Severo e gli conferma che quello che ha in braccio è suo figlio Carmelito, ...

Il Segreto - Nicolas spara a Dos Caras : Anticipazioni trame dall’8 al 13 ottobre : Intrighi, sotterfugi e colpi di scena sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il Segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo e in onda su Canale 5 da lunedì 8 a sabato 13 ottobre alle 16.20 (il sabato alle 15.10). NELLE PUNTATE PRECEDENTI: donna Francisca condannata a morte Il Segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap La prima tragica morte degna di nota della soap è ...

Il Segreto Anticipazioni : cosa vuole FERNANDO da EMILIA e ALFONSO? : L’inaspettato e improvviso ritorno di FERNANDO Mesia (Carlos Serrano) monopolizzerà le prossime puntate italiane de Il Segreto: arrivato a Puente Viejo per fare le veci di Francisca Montenegro (Maria Bouzas), sparita nel nulla dopo avergli dato una delega con pieni poteri, il figlio del defunto Olmo (Iago Garcia) inizierà ad interessarsi in particolar modo a EMILIA Ulloa (Sandra Cervera) e Alfonso Castañeda (FERNANDO Coronado), i suoi ex ...

Il Segreto Anticipazioni dall’8 al 12 ottobre : Nicolas uccide Dos Caras : anticipazioni Il Segreto prossima settimana: Nicolas uccide l’assassino di Mariana e viene arrestato Le anticipazioni de Il Segreto della prossima settimana annunciano che a Puente Viejo arriva Dos Caras, l’assassino di Mariana, il quale rivela a Nicolas che la moglie prima di morire gli aveva confessato che era in attesa in un altro figlio. Non […] L'articolo Il Segreto anticipazioni dall’8 al 12 ottobre: Nicolas uccide ...

Il Segreto Anticipazioni 6 ottobre 2018 : Mentre Irene riporta Carmelito a Severo, Prudencio e Consuelo consegnano a Larraz una lettera di Horacio, convincendo l'uomo a deporre le armi.

Il Segreto Anticipazioni 5 ottobre 2018 : Emilia riceve una lettera da sua figlia Maria e, ritenendola molto importante, la mostra a Francisca. Fe intanto cerca di convincere Mauricio a non intervenire contro i rivoltosi.

Il Segreto Anticipazioni : ecco cosa succederà a FINE OTTOBRE 2018 : cosa succederà nelle puntate de Il Segreto in onda su Canale 5 a FINE OTTOBRE 2018? ecco il nostro post su tutte le anticipazioni principali della telenovela ambientata a Puente Viejo… Nazaria sparisce nel nulla. Certa che sia stata lei a riferire al Generale Perez De Ayala (Chema Adeva) dei giorni che ha passato nel bordello, Fe (Marta Tomasa Worner) darà appuntamento a Nazaria (Cayetana Cabezas) in un orario notturno per chiarire ogni ...

Il Segreto - Anticipazioni puntate spagnole : Julieta è con le spalle al muro : La povera Julieta non ha ancora finito di soffrire. Ricordiamo la morte della piccola Ana, il tentativo di violenza ed il rapimento da parte del padre. Questo lo ricordiamo perché ci servirà per capire ciò che succederà alla giovane. Il matrimonio con Prudencio finirà male, al punto che il giovane la farà arrestare, pure di non lasciarla vivere con l’amato Saul. Quest’ultimo lascerà la casona, come reagirà donna Francisca? Eccovi ...

IL SEGRETO - cosa succede venerdì 5 ottobre 2018? Anticipazioni puntata : Anticipazioni Il SEGRETO di venerdì 5 ottobre 2018: Carmelo pensa che il bambino di Irene non potrebbe mai essere il figlio di Severo. Nicolas si prepara al processo contro Dos Caras… Emilia giunge trafelata da donna Francisca e le fa vedere una lettera appena ricevuta e che lei considera di vitale importanza: l’ha scritta Maria! I braccianti di Larraz fissano la data dell’esecuzione della Montenegro. Mauricio vorrebbe ...

Il Segreto Anticipazioni : arrivano ISAAC - ELSA e ANTOLINA : Tra qualche mese, i telespettatori italiani de Il Segreto assisteranno all’arrivo di tre inediti personaggi e, di conseguenza, alla nascita di un triangolo amoroso nuovo di zecca. Dando uno sguardo alle anticipazioni, si scopre che tutto avrà inizio grazie ad un dialogo tra Matias Castañeda (Ivan Montes) e Marcela (Paula Ballesteros): il ragazzo farà presente alla moglie di essere stato invitato alle nozze dell’amico ISAAC Guerrero ...