Anna Maria Bernini | ' Servirebbe la flat tax ma Matteo Salvini ci ha rinunciato'

Anna Maria Bernini fa la ‘pianista’ in Senato : polemiche e voto annullato : Sta spopolando sul web il video che riprende Anna Maria Bernini, attuale capogruppo di Forza Italia al Senato, mentre, durante una votazione in aula, infila la mano anche nello spazio destinato alla votazione del collega che le siede a fianco. Una pratica, quella del doppio voto, nota da tempo come del ‘pianista’. In quel momento, la compagna di partito Licia Ronzulli era assente, per questo la Bernini ha pensato bene di sostituirsi a lei. ...

Teatro in carcere - la MariAnna Ucrìa delle detenute del 'Pagliarelli' : ... con la compagnia Oltremura di cui negli anni hanno fatto parte oltre sessanta detenute e due spettacoli: 'Di quel poco e del niente', rappresentato nel 2016 e nel 2017 all'interno del carcere e al ...

MARIAnna CHESSA - LA NONNA CON IL PARACADUTE/ A 70 anni si lancia col nipote per il suo compleanno : MARIANNA CHESSA, la NONNA volante che si lancia col PARACADUTE. Ha deciso di abbattere i limiti ipotetici legati alla sua età. Ha superato ormai i 70 anni.(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 18:37:00 GMT)

I guanti di D'Agata tornano alla figlia. L'emozione di Annamaria : 'Dono speciale di Bufalini' : Era visibilmente emozionata Annamaria D'Agata venerdì sera sul ring di Castiglion Fiorentino. Prima delle riunione di boxe la speaker ha chiamato sul palco la figlia del grande Mario D'Agata . Ad ...

Triathlon - World Cup Weihai 2018 : Anna Maria Mazzetti seconda! Solo Taylor Spivey la batte : Ottime notizie da Weihai, in Cina, dove si è appena conclusa la tappa della World Cup di Triathlon, nella quale ha ottenuto uno splendido secondo posto la nostra Anna Maria Mazzetti, battuta soltanto dalla statunitense Taylor Spivey, grande favorita della vigilia. L’altra azzurra in gara, Alessia Orla, ha chiuso 21ma. La nostra Mazzetti ha fatto sempre gara di testa, uscendo dalla frazione a nuoto davanti alla statunitense che l’ha ...

Pippo e Annamaria costretti a vivere in auto : "Ci hanno tolto anche i figli" : La casa popolare in cui vivevano è stata occupata abusivamente e questa coppia da tre mesi vive in auto, in un parcheggio...

Franco Lucia e Annamaria Berrinzaghi/ Fedez : "Con mia madre ci diciamo ti voglio bene una volta l'anno - ma..." : I genitori di Fedez, Franco Lucia e Annamaria Berrinzaghi, sono stati fondamentali nella sua crescita artistica. Il cantante ne parlerà sicuramente da Maurizio Costanzo (L'Intervista)(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 00:10:00 GMT)

“Annamaria oggi”. Delitto Cogne - 16 anni dopo : ecco che fine ha fatto la Franzoni : Veronica Panarello e Annamaria Franzoni: la nuova vita delle due madri condannate per l’omicidio dei figli al centro di Storie Italiane di oggi, giovedì 13 settembre 2018. Veronica e Annamaria sono state al centro dell’attenzione mediatica per la morte dei rispettivi figli Lorys Stival e Samuele Lorenzi. Veronica Panarello e Annamaria Franzoni: la nuova vita delle due madri condannate per l’omicidio dei figli al centro di ...

Scomparsa di MariAnna Cendron - caso archiviato : Il gip del tribunale di Treviso ha disposto l'archiviazione dell'inchiesta sulla Scomparsa di Marianna Cendron, svanita nel nulla nel febbraio 2013 dal Trevigiano. La ragazza era stata vista per l'ultima volta nel Golf Club dove lavorava come cuoca.Continua a leggere