Andrea De Carlo | “I politici sono degli intrattenitori A Genova ricostruire è diventata

(Di domenica 7 ottobre 2018) "Il problema dell'Italia non è il razzismo, ma l'ottusità e anche il solo ipotizzare l'uscita dall'Europa. Questo vorrebbe dire chiuderci nel nostro piccolo mondo, quando siamo trascinati da correnti oceaniche. Con la nostra piccola barchetta andremmo a fondo". Parla così – con un'inaspettata veemenza -De, appena tornato in libreria con "Una di Luna" (La Nave di Teseo). Parla così dalla riviera ligure dove vive, e dove ha scritto la storia di Margherita, cuoca in conflitto con il padre da cui ha ereditato il mestiere, che "nasce dall'osservazione di molte donne, dal tentativo di capire il mondo femminile: unoaspetti che mi interessa di più".È la prima volta che lo sguardo dello scrittore – noto per successi come "Treno di panna" e "Uccelli da gabbia e da voliera" – coincide interamente con quello di una ...