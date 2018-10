Allerta Meteo Liguria | criticità “gialla” per temporali nel ponente

Campania - prorogata Allerta meteo : La Protezione civile della Campania, considerata l'evoluzione del quadro meteo, le condizioni di instabilità e la perturbazione ancora in atto sul territorio regionale, ha prorogato di altre 24 ore l' ...

Allerta Meteo - annullata maratona in programma sul Lungomare : A seguito delle violente precipitazioni di oggi e in considerazione dell' Allerta meteo diramata dalla Protezione Civile per le prossime 24 ore, la Prevention Race, la maratona in programma domani a ...

Allerta Meteo Toscana : rischio per forti temporali nell’Empolese : La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala il codice giallo emanato dal Centro funzionale regionale per rischio idrogeologico e idraulico e per temporali forti nella zona del Valdarno Inferiore (Empoli, Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Fucecchio, Montelupo Fiorentino e Vinci) valido dal pomeriggio di oggi fino alla prima mattinata di domani, domenica 7 ottobre 2018. Nel frattempo si ricorda che fino al 10 Ottobre ...

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : criticità “gialla” per piogge intense e forti temporali : “Una depressione sul Tirreno tra sabato e domenica sospingerà un fronte sulla nostra regione. Lunedì la circolazione in quota sarà poco definita“: la protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha emesso un’Allerta Meteo codice giallo valida dalle 12 di oggi 6 ottobre, alle 7 di domani. “Oggi pomeriggio saranno probabili piogge sparse, da moderate ad abbondanti, e qualche rovescio temporalesco specie su pianura e costa. ...

Allerta Meteo - weekend di maltempo sull’Italia : forti piogge al Centro/Nord - ultimi temporali residui sullo Jonio [MAPPE] : 1/9 ...

Allerta Meteo Campania : criticità “gialla” prorogata fino alle 21 di domani : In considerazione dell’evoluzione del quadro Meteo, delle condizioni di instabilità e della perturbazione ancora in atto sul territorio regionale, la Protezione civile della Campania ha prorogato di altre 24 ore l’allerta Meteo attualmente in atto. Sarà in vigore fino alle 21 di domani la criticità idrogeologica “gialla” per piogge e temporali, anche di forte intensità e velocità di evoluzione. L’allerta riguarda ...

Allerta Meteo Campania : forte maltempo dalle prossime ore - rischio nubifragi : Allerta meteo Campania: intense precipitazioni in arrivo dal Mar Tirreno. Probabile fase di forte maltempo. La risalita della depressione responsabile della forte ondata di maltempo degli ultimi...

Maltempo in Puglia e Calabria - Allerta meteo/ Ultime notizie - nubifragi e allagamenti : criticità nelle strade : Maltempo al Sud, allerta meteo, continuano i nubifragi. Emergenza in Calabria e in Puglia, 300 millilitri caduti in 6 ore. Preoccupazione del Governo(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 11:11:00 GMT)

Allerta Meteo Estofex - il ciclone risale l’Italia : nubifragi in estensione dal Sud verso il Centro : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) emette nuovi avvisi in merito al maltempo che sta flagellando il Sud Italia, in particolare la Calabria, e che ora si sta allargando anche al Nord. Emessa un’Allerta Meteo di livello 1 per il Sud e il Centro Italia, il Mar Tirreno, l’Adriatico e i Balcani occidentali, principalmente per precipitazioni estreme e, in misura minore, per trombe marine. Livello di Allerta 1 anche per il ...

Allerta Meteo Estofex : fase instabile - attesi temporali e nubifragi : Allerta meteo Estofex - Continua la fase di intenso maltempo, oggi coinvolto anche il Centro Nord. Allerta meteo Estofex - Il centro meteorologico europeo Estofex, ha emanato un bollettino di...

MALTEMPO AL SUD - Allerta METEO/ Ultime notizie - nubifragi : emergenza in Calabria e in Puglia : MALTEMPO al Sud, ALLERTA METEO, continuano i nubifragi. emergenza in Calabria e in Puglia, 300 millilitri caduti in 6 ore. Preoccupazione del Governo(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 00:08:00 GMT)

Allerta Meteo Roma : sarà un weekend di piogge torrenziali sulla Capitale e nel Lazio : Ha già iniziato a piovere su Roma, dov’è elevata l’Allerta Meteo per le prossime ore. sarà un weekend di piogge torrenziali sulla Capitale, per i forti temporali provenienti dal Tirreno e spinti nell’entroterra dall’azione ciclonica attiva in mare aperto. Tra Sabato 6 e Domenica 7 Ottobre su tutta l’area capitolina avremo piogge molto forti con intensi temporali, soprattutto tra le 08:00 di Sabato e le 13:00 di ...

Ciclone nel Mediterraneo - ancora piogge alluvionali domani - Ampia Allerta Meteo della protezione civile : Insiste il vortice ciclonico nel Mediterraneo. ancora nubifragi domani, allerta su molte regioni. allerta meteo / Non si placa l'ondata di maltempo sull'Italia : il vortice di bassa pressione sta...

Calabria - Borrelli : resta Allerta meteo : 20.16 "La situazione è sotto controllo. Non bisogna comunque abbassare la guardia perché c'è ancora un'allerta rossa e domani un'allerta di minore intensità. Comunque la perturbazione insiste su questo territorio". Lo ha detto il capo della Protezione civile Borrelli, a Catanzaro, per un vertice in Prefettura sul maltempo. Ritiene "infondate le polemiche sul sistema di allerta meteo. L'allerta era stata data ed era coerente". Ci sono ...