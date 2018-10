Alla Targa Florio Classica tra cultura e velocità

Corsico - una targa sul bene confiscato Alla mafia : il fratello di Paolo Borsellino dice no : Il motivo: "Ci vuole ben altro per acquistarsi credibilità nel contrasto alla criminalità organizzata, questa amministrazione si è distinta invece per vicende come il patrocinio alla Sagra dello stocco"

Shoah : violata targa Perlasca - Zaia ‘un insulto Alla storia e Alla memoria di un giusto’ : Padova, 24 set. (AdnKronos) – ‘Un insulto inaccettabile alla storia e alla memoria di una persona giusta che, in silenzio e con grande coraggio, ha salvato migliaia di persone dalla persecuzione razziale del nazifascismo”. Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, condanna senza appello il vandalismo di ignoti contro la targa che Varese ha dedicato a Giorgio Perlasca, il commerciante padovano che a Budapest, ...

Arriva il "cestino dei mari" targato LifeGate : cattura dAlla superficie dell'acqua 1 - 5 chilogrammi di detriti al giorno : Importante è anche sensibilizzare i bambini tramite format educativi sull'economia circolare, la biodiversità marina e il tema della plastica nei mari, attraverso ad esempio le Accademie di 'Piccoli ...

Focus Champions League – Tutto sul Cska Mosca : è l’alba di un nuovo ciclo targato “Italia”. Roma - occhio Alla richiesta dei russi Alla Uefa : Sono giorni di studio e di lavoro per Eusebio Di Francesco che sta approfittando di questa sosta per le nazionali per trovare il giusto abito alla sua Roma. I giallorossi, infatti, sono partiti ad handicap vincendo solo la prima sfida contro il Torino, visto che con Atalanta e Milan sono arrivati rispettivamente un pareggio e una sconfitta. L’ex tecnico del Sassuolo è pronto ad accantonare l’esperimento della difesa a 3 per tornare al ...

Campionato Europeo di tiro Alla Targa - gli azzurri vanno a caccia a Legnica dei pass per i Giochi di Minsk : azzurri arrivati a Legnica dove sono in palio i titoli continentali e i pass per i Giochi Europei di Minsk 2019 Dopo il raduno al Centro Tecnico Federale di Cantalupa la Nazionale azzurra è arrivata ieri a Legnica, in Polonia, sede del XXVI Campionato Europeo di tiro alla targa. IL PROGRAMMA – Ieri, nella giornata dedicata al Congresso Elettivo World Archery Europe che ha visto la conferma di Mario Scarzella nelle vesti di Presidente ...