Alitalia | piano da 2 miliardi Rush finale per un socio cinese

Prende quota il piano Alitalia - il governo vuole Gubitosi ad : ROMA Prende quota il piano Alitalia del governo. Lentamente, come in un puzzle complicato, i vari pezzi iniziano a comporsi. Prima c'è stata la scelta strategica, per certi versi molto rischiosa, di ...

Alitalia - il rilancio "passa" dalle Ferrovie : il piano di Toninelli : Toninelli: "Alitalia rilanciata col timbro dello Stato, Ferrovie avrà ruolo strategico. Non significa nazionalizzazione ma...

Fs - Battisti : il nuovo piano pronto per fine anno. Per Alitalia Azienda aperta - disponibili a valutare : Teleborsa, - "Puntiamo di concludere il nuovo piano industriale entro fine anno e presentarlo agli stakeholder a inizio 2019". Lo ha affermato l'AD di Fs , Gianfranco Battisti , presente al Forum ...

Fs - Battisti : piano entro fine anno - con Alitalia potrebbero esserci sinergie : Il nuovo piano industriale di Ferrovie dello Stato con al centro il trasporto regionale è quasi pronto. Lo ha annunciato l'amministratore delegato di Fs Cesare Battisti al margine dell'Ambrosetti ...

Alitalia quotata in Borsa : il piano per renderla la 'compagnia degli italiani' : Tra le varie ipotesi al vaglio ce n'è una che prevede un piano industriale in cui sono coinvolti diversi soggetti, un fondo...

Alitalia - ora lo Stato la vuole tuttaPiano per il 100% del capitale : Una volta c'era la bad company, ora per Alitalia c'è la new company. Piano piano, un passo alla volta, inizia a delinearsi la strategia del governo per rilanciare l'ex compagnia di bandiera, all'indomani della decisione da parte dell'attuale esecutivo di ri-nazionalizzare la compagnia Segui su affaritaliani.it

Piano del governo per Alitalia tutta pubblica : niente bando - si studia una “new company” : Il Piano del governo per tentare il rilancio di Alitalia si sta delineando. L’idea è quella di una soluzione «tutta italiana», per salvaguardare i posti di lavoro e avere nuovamente una compagnia aerea di bandiera. niente più 51%, come inizialmente immaginato. Il governo sta studiando un Piano per avere il 100% del gruppo....

Nuova gara per l'Alitalia di Stato : ecco il piano per la compagnia : La road map è pronta. E prevede procedura di gara Nuova di zecca per Alitalia. Con nuovi paletti, tempi e procedure per trovare un partner industriale alla compagnia di bandiera. Non ci sarà il temuto ...