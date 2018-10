Alimentatore PC | Guida all’acquisto dei migliori di Ottobre 2018

Alimentatore PC : guida all’acquisto : L’Alimentatore per PC è sicuramente uno dei componenti fondamentali di una configurazione Desktop. Scegliere un Alimentatore di qualità è fondamentale per fare la differenza tra un sistema ben in esecuzione e uno che soffre di crash e fallimenti in avvio. Peggio ancora, modelli generici a buon mercato possono letteralmente esplodere o andare in fiamme, arrecando seri danni alla persona e all’ambiente. Per questo motivo, siamo qui a ...