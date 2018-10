Alessandra Amoroso e Stefano Settepani stanno ancora insieme? Gossip fidanzato

“10 Tour” Alessandra Amoroso sarà in Sicilia il 26 marzo al Pal’Art Hotel di Acireale : “10“, come gli anni trascorsi dal suo ingresso nella scuola più famosa d’Italia, quella di “Amici”: l’inizio di un percorso

Alessandra Amoroso presenta 10 : l’album dei 10 anni di carriera - inno all’amore : Alessandra Amoroso presenta 10, l'album che rilascia oggi - venerdì 5 ottobre - in occasione dei suoi primi 10 anni di carriera. Il puntino sul numero 1 consente di leggere il titolo anche con un "io" ed effettivamente nel nuovo disco Alessandra Amoroso è presente al 100%. Si guarda indietro, al passato, all'esordio ad Amici di Maria De Filippi, e si ritrova più consapevole, forse anche più sicura di sé. In questo album ha voluto scrivere un ...

Alessandra Amoroso festeggia dieci anni di carriera : Ha una faccia buffa e sorridente Alessandra Amoroso. Il tempo scorre velocemente. Sembra ieri che alzava la coppa nella scuola di Amici di Maria de Filippi come vincitrice nell'edizione del 2009. Oggi ...

Alessandra Amoroso - dieci anni di musica : 'Oggi sono matura e felice' : Sembra impossibile, ma sono trascorsi dieci anni da quando una timida ragazza salentina saliva sul palco di Amici e iniziava la sua carriera. Era Alessandra Amoroso , ancora ragazzina, con una voce ...

Biglietti Alessandra Amoroso Tour 2019 : date - prezzi - info : Alessandra Amoroso ha annunciato i concerti del suo prossimo Tour 2019 che farà tappa in tutte le regioni d’Italia. Ecco di seguito date, prezzi, info e dove acquistare i Biglietti. Alessandra Amoroso Tour 2019: i concerti in tutte le regioni italiane Dal prossimo 5 marzo Alessandra Amoroso partirà con il nuovissimo Tour 2019 che sarà caratterizzato da un concept ben preciso: arrivare in ogni regione d’Italia affinché il suo nuovo ...

Finalmente 10 - il nuovo album di Alessandra Amoroso arriva con Trova un modo : audio e testo del 2° singolo : Il nuovo album di Alessandra Amoroso è Finalmente arrivato. Dopo settimane d'attesa all'insegna delle indiscrezioni, ecco arrivare la nuova prova di studio dell'artista di Galatina che celebra così i suoi primi 10 anni di carriera avviati con la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. 10/Io, questo il titolo che l'artista ha voluto dare all'album, arriva sul mercato forte del nuovo singolo in radio - Trova un modo - nel quale Roberto ...

Alessandra Amoroso : «Un disco per i miei primi 10 anni» : Alessandra Amoroso riparte da un nuovo album, un nuovo tour che toccherà tutte le Regioni italiane, nessuna esclusa. Non è un 'best of' celebrativo, ma un disco di canzoni inedite, ognuna delle quali ...