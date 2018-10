ideegreen

(Di domenica 7 ottobre 2018): un molossoide tutto particolare, per la sua statura esorbitante e per le sue fattezze eleganti. Non ha un muso come quello dei suoi colleghi, l’, ma altrettanto simpatico. C’è in varie tinte, ne esistono tante, non gli si tagliano più le orecchie. (altro…)Idee Green.