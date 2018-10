Adesso Fico vuole provare a convincere Junker e Moscovici

ilgiornale

: @Roberto_Fico Francamente proprio adesso la sua Presenza a Bruxelles sarebbe alquanto imbarazzante ma per gli ITALI… - mimmogrieco : @Roberto_Fico Francamente proprio adesso la sua Presenza a Bruxelles sarebbe alquanto imbarazzante ma per gli ITALI… - carmenzarc1 : @FrankBosone @Roberto_Fico Giusto,adesso mi è chiaro, Preferisco comunque che rimanga sotto terra... - e2f2ab15db2043b : @BelpietroTweet @Sercit1 Che fico. Adesso è la BCE che viene a sbattere i pugni sul tavolo a Roma, ma è rimasta sol… -

(Di domenica 7 ottobre 2018)vola a Bruxelles per promuovere la sua visione del mondo. 'Incontrare le istituzioni europee per portare la voce del nostro Paese: per questo domani e martedì sarò a Bruxelles per una visita istituzionale che avevo programmato già da qualche tempo'. ...