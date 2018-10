Addio al vecchio scontrino cartaceo | dal luglio 2019 arriverà quello elettronico

Blastingnews

(Di domenica 7 ottobre 2018) Lo, attualmente usato dai negozianti, presto andra' definitivamente in pensione. Utilizzato ai fini fiscali, quest'ultimo lascera' il posto allo. Il fisco ha deciso infatti di rendere più tecnologici i mezzi attraverso cui controllare che tutti i commercianti versino le giuste tasse allo Stato Italiano. Alla e-fattura, che prendera' il via a gennaio, si affianchera' anche lo. Introduzione graduale La novita' non sara' introdotta da quest'anno, ma bensì dall'anno prossimo. A partire da, loverra' utilizzato da coloro che gestiscono un volume di affari da più di 400 mila euro l'anno. Dal 2020 invece, tutti i commercianti saranno obbligati ad utilizzare il nuovo metodo VIDEO che comprovera' gli avvenuti acquisti. Il tutto sara' poi accompagnato da una lotteria di corrispettivi ed ...