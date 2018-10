ACI Racing Weekend | tutta l’azione di Monza

Moto2 - Thailanda : doppietta Sky RACIng Team VR46 - il duo Bagnaia-Marini trionfa : BURIRAM - Con la settima vittoria della stagione - conquistata in sella alle speciali carene dedicate alla campagna europea per la salvaguardia dei mari 'Sky, Un mare da Salvare' - Francesco Bagnaia ...

Formula E - Envision Virgin RACIng presenta una spettacolare livrea viola : Prosegue il valzer delle presentazioni delle nuove squadre della quinta stagione di Formula E . Il giorno dopo Audi Sport ABT Schaeffler è il tunro della squadra clienti Envision Virgin Racing , che ha tolto i veli alla bellissima livrea della nuova monoposto e all'inedita line up di piloti. La vettura Come detto, ...

Moto3 : Di Giannantonio con Speed Up RACIng nel 2019 : BURIRAM - Fabio Di Giannantonio diventa pilota Speed ??Up Racing per il 2019. Il romano, oggi con il team Gresini, dividerà il box con Jorge Navarro, anche lui con il team di Faenza in questa stagione.

Moto3 : Di Giannantonio nel 2019 Speed Up RACIng : BURIRAM - Fabio Di Giannantonio sarà un pilota dello Speed ??Up Racing nel 2019. Il romano, oggi con il team Gresini, dividerà il box con Jorge Navarro, anche lui con il team di Faenza in questa ...

L' action rACIng Steel Rats sarà disponibile dal 7 novembre : Tate ha annunciato oggi che Steel Rats, il suo action racing sarà disponibile su PC, Xbox One e PS4 a partire dal 7 novembre 2019. Come riporta VG247, il titolo è stato rivelato nei primi mesi del 2018 e si presenta come un gioco a scorrimento in cui il giocatore veste i panni di letali e spietati centauri della strada. Sono presenti 4 personaggi, ognuno con la loro moto personale (e personalizzabile) e abilità uniche. La trama vede i nostri 4 ...

Formula E - Ecco la nuova Envision Virgin RACIng : Il team Envision Virgin Racing ha svelato la nuova monoposto che prenderà parte al campionato di Formula E 2018/2019, in partenza il prossimo dicembre dallArabia Saudita. La nuova vettura avrai i colori della squadra inglese, ma è in realtà la gemella dellAudi e-tron FE05 che è stata svelata proprio ieri. La Virgin, infatti, dopo aver chiuso la collaborazione con DS ha stretto un accordo con lAudi che, almeno sulla carta, dovrebbe contribuire ad ...

Vicarious Visions cerca un Multiplayer Networking Architect - che sia per il comparto online di Crash Team RACIng? : Visarious Visions è lo sviluppatore di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, e come avrete notato è da un po' di tempo che non si hanno notizie dallo studio, sottolinea Pushsquare.Ebbene sembrerebbe proprio che lo studio sia troppo impegnato nel suo prossimo progetto per far parlare di sé, e a confermare questa ipotesi oggi è giunto un nuovo annuncio di lavoro, dal quale possiamo apprendere come Visariuous Visions sia alla ricerca di un Multiplayer ...

Di Giannantonio nel 2019 in Moto2 con Speed Up RACIng : Nel 2019 Fabio Di Giannantonio correrà con il team Speed ??Up Racing in Moto2. Il romano, oggi con il team Gresini, dividerà il box con Jorge Navarro, anche lui con il team di Faenza in questa stagione. Nato a Roma nel 1998, Di Giannantonio ha debuttato nel Mondiale nel 2015 e attualmente è al terzo […] L'articolo Di Giannantonio nel 2019 in Moto2 con Speed Up Racing sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, turismo, ...

L'aggiornamento di ottobre di Windows 10 è disponibile : introduce il DirectX RaytrACIng : Microsoft ha reso disponibile oggi l'update di ottobre 2018 per Windows 10, che abilita il tanto atteso DirectX Raytracing (DXR) che dialogherà specificatamente con le nuove schede grafiche NVIDIA della serie RTX.Come riporta DSO Gaming, con L'aggiornamento e l'hardware adeguato, i giocatori potranno finalmente godere della nuova tecnologia Raytracing su Windows, nei videogiochi in uscita che al momento la prevedono. Se non doveste ricordarlo, ...

Annunciato Xenon Racer - un nuovo arcade rACIng game ambientato nel 2030 : Oggi SOEDESCO e 3DClouds.it hanno Annunciato Xenon Racer, un nuovo arcade racing game ambientato nel 2030. Xenon Racer arriverà su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, sia in versione fisica che digitale. In più sarà pubblicata anche una versione digitale per PC. Xenon vi porta nel futuroRead more…

Superliga - RACIng batte Argentinos Juniors e allunga in vetta : Prosegue il suo cammino in vetta alla Superliga argentina il Racing Club che si impone 2-0 in casa dell’Argentinos Juniors. A decidere la sfida valida per la settima giornata i gol dell’attaccante Jonathan Cristaldo al 31′ e il raddoppio su rigore realizzato da Lisandro Lopez al 50′. In classifica l’Academia sale a 19 punti, +5 sulla più diretta avversaria, l’Atlético Tucumán, fermo per il rinvio dovuto ...

Superliga - RACIng batte Argentinos Juniors e allunga in vetta : Prosegue il suo cammino in vetta alla Superliga argentina il Racing Club che si impone 2-0 in casa dell’Argentinos Juniors. A decidere la sfida valida per la settima giornata i gol dell’attaccante Jonathan Cristaldo al 31′ e il raddoppio su rigore realizzato da Lisandro Lopez al 50′. In classifica l’Academia sale a 19 punti, +5 sulla più diretta avversaria, l’Atlético Tucumán, fermo per il rinvio dovuto ...

Toyota svela Yaris GR Sport ispirata dalle auto del team GAZOO RACIng : ispirata all'edizione Racing limitata Yaris GRMN, la nuova Yaris GR Sport nasce per offrire rinnovato appeal Sportivo alla...

Forza Horizon 4 : alcune missioni celebrano i grandi rACIng del passato come Ridge Racer - Crazy Taxi e Sega Rally : Playground Games si sarà anche guadagnata un posto nell'olimpo degli studi che si occupano di videogiochi di corse, e nonostante Forza Horizon 4 sia stato accolto come uno dei migliori racing arcade di sempre sembra che gli sviluppatori non abbiano perso una buona dose di umiltà.Lo testimoniano una serie di missioni incluse nel nuovo titolo di Playground, che vogliono porre un bellissimo tributo ai grandi videogiochi del passato che sono stati ...