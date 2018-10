A-X-L Un’amicizia extraordinaria film al cinema | cast | recensione | curiosità

cubemagazine

(Di domenica 7 ottobre 2018) A-X-L Un’amiciziaè uno deialquesta settimana in uscita nelle sale giovedì 11 ottobre 2018. La pellicola diretta da Oliver Daly ha come protagonisti Alex Neustaedter e Becky G. Di seguito ecco, scheda, trama, trailer, la nostrae qualchesul. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE A-X-L Un’amiciziaal: scheda DATA USCITA: 11 ottobre 2018 GENERE: Fantascienza, Azione ANNO: 2018 REGIA: Oliver Daly: Alex Neustaedter, Becky G., Thomas Jane, Ted McGinley, Dominic Rains, Alex MacNicoll, Dorian Kingi DURATA: 100 Minuti A-X-L Un’amiciziaal: trama Miles (Alex Neustaedter) è un giovane biker non molto fortunato, che scopre per caso un cane robot super avanzato di nome AXL, di proprietà dell’esercito. Dotato di un’intelligenza artificiale di ...