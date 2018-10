A Reggio Calabria un omaggio a Nicola Giunta nel 50° della morte

A Reggio Calabria il primo Forum delle Donne : Domenico Nicolò, Professore straordinario di economia aziendale presso l'Università Mediterranea di Reggio Calabria, la Dott.ssa Milly Tucci, imprenditrice ed l'Avv. Maria Gabriella Porpiglia, ...

Reggio Calabria - anche il Pci ha la sua Rousseau. A Polistena la piattaforma Berlinguer - mutuata bitcoin e finanza : Parte da Polistena, comune in provincia di Reggio Calabria, la sfida alla piattaforma Rousseau. Nasce infatti la piattaforma Berlinguer, con lo scopo di affermare i principi della sinistra, per un nuovo comunismo digitale. Ideatore del progetto è il sindaco Michele Tripodi. La parola che garantisce la partecipazione per Tripodi è Blockchain, un registro transnazionale sicuro, condiviso da tutte le parti che operano all’interno di una data rete ...

Reggio Calabria : l'Unione Ciechi ed Ipovedenti aderisce alla Giornata Mondiale della Vista : Alle ore 9,30 nell'Aula Magna del l'ITI "Panella Vallauri" di Reggio Calabria si svolgerà un convegno dal titolo "La prevenzione delle malattie degli occhi tra scienza, ambiente e servizi socio-...

Maltempo Reggio Calabria : scuole chiuse a Cinquefrondi : A seguito dell’intensa ondata di Maltempo che ha interessato la Calabria nelle scorse ore, l’Amministrazione comunale di Cinquefrondi (RC) ha reso noto che le scuole di ogni ordine e grado rimarranno chiuse nella giornata di oggi, 5 ottobre 2018. L'articolo Maltempo Reggio Calabria: scuole chiuse a Cinquefrondi sembra essere il primo su Meteo Web.

Reggio Calabria - Sul : 'nulla è ancora cambiato per il CORAP. Chiediamo all'Ass. Russo un incontro con urgenza' : Il SUL da atto che la Regione ha creato le condizioni programmatiche per realizzare una prospettiva di sviluppo del ruolo del CORAP attraverso: il Piano della ZES; il Documento di Economia e Finanza ...

Maltempo - Sud colpito e affondato da temporali a "Super-Cella" : Catania e Reggio Calabria in ginocchio

Casinò sullo stretto? Ipotesi Taormina - Reggio Calabria o Montebello Jonico : si riapre il dibattito : ... lo ricordiamo, si trovano tutte nel nord Italia: a Sanremo, a Venezia " dove è in attività il Casinò più antico del mondo, fondato nel 1638 e a Saint-Vincent, mentre quello di Campione d'Italia è ...

Terremoto nel basso Tirreno - avvertito a Reggio Calabria e Messina : Una scossa di Terremoto è stata avvertita in piena notte, alle 3.23, nel Tirreno meridionale, poco a nord dello stretto di Messina. L'Ingv ha rilevato una magnitudo di 3.1 a...

La terra trema ancora tra Sicilia e Calabria : terremoto magnitudo 3.1 - paura a Reggio e Messina : Sciame sismico in azione da ormai una settimana nella zona. Poco meno di una settimana fa una scossa di magnitudo 4.2 con epicentro nella costa sud occidentale tra i comuni di Palmi, Bagnara Calabra, Seminara e Scilla.Continua a leggere

Reggio Calabria - Consegnati quattro nuovi Intercity in servizio sulla linea Jonica : I quattro Intercity rientrano nel perimetro del Contratto di servizio tra Trenitalia, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Ministero dell'Economia e delle Finanze che prevede 1 miliardo ...

Reggio Calabria : prorogati i termini di scadenza per le immatricolazioni e iscrizioni ai corsi di studio del Dipartimento di Agraria : ... per garantire sicurezza, qualità e igiene e per conciliare economia ed etica nella loro produzione, conservazione, trasformazione e distribuzione. INFO Per informazioni contatta Agraria InfoPoint ...

XXXVIII Congresso nazionale degli storici della fisica e dell’astronomia : al Planetario Pythagoras di Reggio Calabria 80 esperti provenienti da tutta Europa : Il Planetario Pythagoras di Reggio Calabria ospiterà, giovedì 4 ottobre, una delle sessioni del XXXVIII Convegno nazionale della Società degli storici della fisica e dell’astronomia (SISFA) organizzato a Messina a partire dal prossimo mercoledì. L’evento, finalizzato alla promozione degli studi di Storia della fisica e dell’astronomia e al riconoscimento della loro specificità e rilevanza, non solo ai fini della ricerca, ma anche ...

SabirFest 2018 : tra Messina - Catania a Reggio Calabria torna il racconto del Mediterraneo : Dal 4 al 7 ottobre riparte il SabirFest 2018. Nel cuore di Messina, Catania e Reggio Calabria, quattro giorni di lettura, incontri, laboratori, musica e teatro per un programma in diverse sezioni. Tema del festival quest'anno è "Riparare l'umano", affrontato in un momento fondamentale e di passaggio per la cultura del Mar Mediterraneo.Continua a leggere