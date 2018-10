7 ottobre - Storie di Tango Isidoro Nugnes e Mario Muccitto in concerto a

Manifest : la serie tv sbarca su Premium Stories dall’1 ottobre : Manifest sta per fare il suo debutto sulla NBC, previsto per questa sera. In occasione del grande evento, i fan italiani non rimarranno a bocca asciutta e potranno assistere agli episodi della serie tv di Robert Zemeckis a breve distanza dall’esordio in America. Quando andrà in onda in Italia Manifest? Il primo appuntamento è per l’1 ottobre 2018, in prime time. Manifest trama, anticipazioni e cast Un gruppo di persone sale a bordo ...