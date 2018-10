La strada che porta alla yurta attraversa gli Appennini nel mezzo della loro ferita: da una parte le case ...

Forte scossa di terremoto colpisce Haiti : crollati diversi edifici - numerosi morti e feriti [FOTO - DATI e MAPPE] : 1/8 ...

Rissa McGregor-Khabib - shock nel finale [VIDEO] : Si è concluso un match clamoroso per il Mondiale MMA, vittoria di Khabib che ha avuto la meglio di McGregor. Prime due frazioni positive per il russo, poi la reazione dell’irlandese che non basta per vincere. Azione di soffocamento che ha portato McGregor alla resa. Poi si scatena una Rissa! L’allenatore di Khabib sembra aver colpito McGregor, caos nella gabbia! Scene bruttissime e che potrebbero portare conseguenze. Rissa ...

Se troppi arbitri calpestano il Toro : Marco Di Bello , arbitro internazionale dal 1° gennaio 2018; Paolo Silvio Mazzoleni , arbitro internazionale dal 1° gennaio 2011; Ivano Pezzuto , arbitro di Serie B con due presenze in Serie A ; ...

Juventus - le pagelle : Dybala l'ispiratore - Cancelo devastante ovunque : SZCZESNY 6 Parate da annotare sul taccuino: due, ma sono carezze. Uscite alte: idem. Passeggiata di salute, la sua. Cancelo 7,5 Lo vedi a destra, poi sbuca a sinistra, quindi di nuovo a destra pronto ...

MotoGp - Thailandia : Marquez precede Rossi anche nel Warm Up - quarto Dovizioso : BURIRAM - Marc Marquez si conferma il più veloce anche nel Warm Up di MotoGp, in vista della gara sul circuito di Buriram, in programma alle 9 italiane. Lo spagnolo della Honda ha chiuso con il tempo ...

La macchina perfetta : La principale avversaria della Juventus , al di là degli sforzi di Napoli, di più, specie nell'ultima stagione, e Roma, durante il settennato è stata la Juventus stessa. A maggior ragione lo è in ...

Lazio-Fiorentina streaming DAZN e diretta tv - dove vedere Serie A : orario e data : Lazio-Fiorentina streaming DAZN e diretta tv, dove vedere Serie A: orario e data ANSA/CLAUDIO GIOVANNINI ROMA, STADIO OLIMPICO Lazio-Fiorentina si giocherà domenica 7 ottobre alle ore 15.00 allo ...

Adani : 'Cancelo migliore al mondo - ha il linguaggio da numero uno' : Lele Adani pazzo di Joao Cancelo. L'opinionista di Sky Sport dopo la vittoria della Juve contro l'Udinese ha così commentato la prova del terzino portoghese: 'Cancelo è il miglior terzino destro al mondo al momento. Ha fatto girare 8 volte la palla dietro ...

Di Maio : «Il deficit resta al 2 - 4% o gli squali ci azzannano. Faremo nuove regole Ue il giorno dopo le elezioni» : «Io non sono preoccupato». I vertici dell'Unione europea sono preoccupatissimi, ministro Luigi Di Maio. Tanto da bocciare la vostra manovra. «Sapevamo che questa misura economica non sarebbe piaciuta, ...

SPILLO/ Tra Juncker e la Boschi su 'Maxim' c'è posto anche per Gentiloni : Lo scontro Juncker-Salvini è un caso di studio da scuola di giornalismo. Ma è anche una pagina politica dalle implicazioni interessanti.

REDDITO DI CITTADINANZA/ Visto dal Sud : così M5s inganna i poveri e foraggia la camorra : Paragonare il REDDITO di CITTADINANZA ad altre misure analoghe europee è una topica che non fa i conti con il Sud. così M5s aiuterà la camorra.

Classifica Mondiale Moto3 - GP Thailandia 2018 : Jorge Martin approfitta della caduta di Bezzecchi e vola a +26 in classifica : E’ Fabio Di Giannantonio (Honda) a conquistare il successo del GP della Thailandia 2018, quindicesimo round del Mondiale di Moto3. Sull’inedito circuito di Buriram il centauro italiano ha prevalso al termine di una battaglia infinita in pista che avuto per protagonista il tricolore. Alle sue spalle infatti troviamo altri due centauri del Bel Paese: Lorenzo Dalla Porta (Honda) e Dennis Foggia (KTM), quest’ultimo al suo primo ...

The Rugby Championship 2018 : Argentina-Australia 34-45. Gran rimonta dei Wallabies nella ripresa : Gara dai due volti l’ultima del The Rugby Championship 2018 tra le formazioni di Argentina ed Australia: in Sudamerica i Wallabies si impongono sui Pumas al termine di una straordinaria rimonta per 34-45 dopo che la prima frazione vedeva avanti i padroni di casa per 31-7. Auustralia terza nel torneo, Argentina ultima. Nel primo tempo padroni di casa subito avanti con la meta di Matera al 2′ e nuovo allungo al 4′ con Boffelli. ...

McGregor-Nurmagomedov - MMA 2018 : Khabib vince per KO al 4° round. Decisivo un soffocamento : Quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare. Con questa atmosfera è stato accompagnato il match più importante degli ultimi 10 anni per la MMA tra Conor McGregor e Khabib Nurmagomedov, l’incontro che ha messo in palio il titolo mondiale dei pesi leggeri per quanto riguarda le arti marziale miste. Alla T-Mobile Arena di Las Vegas (USA), alle ore 06.40 della notte italiana si sono fronteggiate due autentiche stelle di questo ...