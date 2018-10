21enne ucciso con una coltellata a Napoli | il dolore della mamma di Lello | «Voglio

Napoli - 21enne ucciso a coltellate a Miano : Si è costituto l'uomo che ha ferito con una coltellata il 21enne morto poi in ospedale a Napoli. Si tratta di un venditore ambulante, incensurato. L'omicio legato a vecchie ruggini tra i due. La ...

Napoli - accoltellato e ucciso un calciatore 21enne figlio di un camorrista. Omicida : “Avevamo litigato giorni prima” : Un vecchio diverbio che si è trasformato in tragedia. È questa la causa dietro alla morte di Raffaelle Perinelli, 21enne di Napoli, figlio di un camorrista ucciso in un agguato nel 2003, accoltellato da un venditore ambulante di dieci anni più grande che si è poi costituito alla polizia. I due, ha raccontato l’assalitore, si sono incontrati casualmente venerdì sera, intorno alle 21.00, in via Janfolla, nel quartiere Miano dove risiedeva ...

Treviso - addio al celibato finisce nel sangue : 21enne ucciso e sette feriti : La festa tra amici si è trasformata in rissa quando un altro gruppo di giovani è sceso in strada armato di coltelli, forse a causa degli schiamazzi notturni. A terra è rimasto un giovane di 21 anni, morto poco dopo. sette suoi amici invece sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale: tre di loro sono gravi.Continua a leggere