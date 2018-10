2-0 al Sassuolo e il Napoli va 

Insigne dopo Napoli- Sassuolo : 'Con Ancelotti mi diverto di più' : E so di avere la fiducia dell' allenatore e soprattutto dei compagni " ha dichiarato a fine partita ai microfoni di Sky Sport " scendo in campo sempre con l'obiettivo di fare gol, perché solo così ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Napoli-Sassuolo 2-0. Partenopei di nuovo a -6 dalla Juventus grazie ad Ounas ed Insigne : Si è concluso il posticipo delle ore 18.00 dell’ottava giornata della Serie A di Calcio: il Napoli non perde terreno dalla Juventus superando per 2-0 al San Paolo il Sassuolo. Ounas in avvio ed Insigne nella ripresa piegano la resistenza dei neroverdi e consolidano il secondo posto partenopeo. Nel primo tempo padroni di casa subito in vantaggio: errore di Locatelli, ma la giocata di Ounas è superlativa. Grande stop e conclusione ancora più ...