ZH | bimba 4 anni cade da trattore e muore travolta da macchinario

Svizzera - bimba di 4 anni cade dal trattore e muore schiacciata : Una bambina di quattro anni è morta travolta da un macchinario agricolo a Brütten, nel canton Zurigo. La piccola, nel tardo pomeriggio di ieri, si è trovata su un trattore guidato da un 64enne ...

Svezia - bimba di 8 anni trova una spada di 1.500 anni fa - : Saga Vanecek ha visto il reperto nel lago di Vidöstern la scorsa estate. E ha mantenuto il segreto fino a ora, per consentire agli archeologi di cercare altri oggetti simili

Svezia - bimba di 8 anni trova in un lago un’antica spada di 1500 anni fa : Una bambina di otto anni nuotando in un lago in Svezia ha compiuto una scoperta che gli esperti hanno definito spettacolare. Durante il suo bagno la piccola Saga Vanecek si è imbattuta in un oggetto metallico nel lago: si trattava di un'antica spada che ha suscitato un enorme interesse da parte di archeologi e storici.Continua a leggere

La figlia di 4 anni si ammala - la mamma può vederla solo mezz’ora al giorno : la bimba muore : Mali James-Mitchel è crollata all'improvviso mentre si trovava in vacanza con il padre nel luglio dell'anno scorso. La piccola è stata per tre settimane in ospedale, e poi è spirata. La madre per mesi non ha avuto la forza neanche di uscire di casa. Ora pian piano si sta riprendendo anche grazie ad un'associazione che opera per prevenire tragedia simili.Continua a leggere

Palermo - abusi al parco giochi su una bimba di 9 anni : condannato 80enne : Il gup di Palermo ha condannato a tre anni di carcere e ad altre pene accessorie un anziano di ottanta anni processato con rito abbreviato per violenza sessuale su una bambina che all’epoca dei fatti, nel 2011, aveva nove anni. L’uomo avrebbe avvicinato la piccola in un parco giochi e abusato di lei in più occasioni.Continua a leggere

Jia Jia - la bimba di sei anni che ogni giorno si prende cura del padre paralizzato : La bambina ogni mattina si svegli all'alba e - prima di andare a scuola - si prende cura del padre paralizzato aiutandolo a vestirsi, a lavarsi e a fare colazione.Continua a leggere

Bergamo : bimba di 3 anni cade dal terrazzo : Una bambina di 3 anni è caduta dal terrazzo di casa sua a Zingonia di Verdellino, in provincia di Bergamo, oggi pomeriggio. Immediatamente soccorsa è stata poi ricoverata all'ospedale Papa Giovanni XXIII. Le condizioni della piccola sono giudicate gravi, diversi i traumi e le fratture multiple riportate, la prognosi è riservata. La bambina sarebbe precipitata dal primo piano giù sul viale pedonale che porta ai garage della palazzina in cui ...

La mamma fugge dopo l'incidente del marito : bimba di 6 anni si prende cura da sola del papà paralizzato : Jia Jia ha solo sei anni, ma è già una guerriera. Il destino, che le ha fatto conoscere presto tutto il bene e tutto il male del mondo, ha fatto di lei una ragazzina dalla tempra eccezionale e dalle idee chiarissime. La sua era una famiglia normale fino a due anni fa, quando il padre, Tian Haicheng, nel marzo 2016 rimase ...

'Io - medico poliziotto - vi racconto quanto fa male fare un'autopsia a una bimba di 3 anni' : ... in Libia stiamo facendo una strage, e l'assurdità di oggi è che tutti siamo contenti che ne arrivano molti di meno, ma se questo è il mondo, non è il mio mondo. Se io pur di non farli arrivare spero ...