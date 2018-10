Zelger Lega alla Zanzara | “Aboliamo l’aborto e no ai preservativi I gay? Sono una

ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 ottobre 2018) “Iuna sciagura per la riproduzione e la conservazione della specie. Provate a mettere in una città una popolazione di omosessuali. Dopo cent’anni è estinta”. Lo ha detto a la, su Radio 24, Alberto, consigliere comunale dellaa Verona, promotore della mozione anti-abortista approvata anche con il voto favorevole della capogruppo del Pd. “I rapporti omosessuali – ha aggiunto– dipendono molto dpsicologia della persona, lo dicono esperti americani. Una cosa vera e dimostrata in America, ad Atlanta, è che oggi la diffusione dell’Aids avviene al 70% tra uomini che fanno sesso con altri uomini. Il sesso omosex fa malesalute, fa venire malattie di tutti i tipi”. L'articolo: “Aboliamo l’aborto e no ai. Iuna sciagura” proviene da Il Fatto ...