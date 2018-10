Zelger | consigliere Lega | ' I gay sono una sciagura | aboliamo l' aborto | no ai preservativi'

Blastingnews

(Di sabato 6 ottobre 2018) A Verona è stata votata una mozione a favore di associazioni chein campo contro l'. Una notizia che, in un certo senso, fa rumore, perché arriva a quarant'anni dall'entrata in vigore della Legge 194, quella che permette alle donne di deliberare se portare avanti o meno una gravidanza. All'epoca si trattò di una conquista, tenuto conto che mise fine alle pratiche clandestine finalizzate ad evitare nascite per qualche motivo non volute. L'uomo del giorno in un certo senso è proprio Alberto, ilcomunale della città scaligera e ideatore della mozione che è stato ospite de 'La Zanzara' in onda su Radio 24, dove ha usato parole chedestinate a far discutere. 'No all'e aisi stupisce di essere sotto l'occhio del ciclone nonostante le sue parole: "L'è una cosa che va evitata". Cita l'esempio della Russia il...