X Factor | pronto a lasciare Sky? Lo scontro per Morgan

ilnotiziangolo

: PRONDO 118 NON È UN’ESERCITAZIONE DOMANI CO SARANNONI LILO AD X FACTOR PRONTO STO MORENDO AIUTOOOOO - kingzajn : PRONDO 118 NON È UN’ESERCITAZIONE DOMANI CO SARANNONI LILO AD X FACTOR PRONTO STO MORENDO AIUTOOOOO - NjallHoran_ljfe : RT @LarryNewsItaly: thexfactor: “@louist91 è pronto per la #SixChairChallenge di X Factor di questa sera. E voi? Sintonizzatevi stasera, 8p… -

(Di sabato 6 ottobre 2018) Xpotrebbe presto. Il motivo? La decisione dell’emittente di favorire Lodo Guenzi come giudice al posto di. Il leader de Lo Stato Sociale sostituirà infatti Asia Argento, ma una grossa fetta di pubblico e la società che detiene i diritti di Xavrebbero preferito. Se non addirittura che la Argento rimanesse al suo posto.potrebbe perdere X? I telespettatori hanno già espresso sui social una forte critica nell’entrata di Lodo Guenzi al posto di Asia Argento. A causa dello scandalo molestie l’attrice non parteciperà infatti ai Live Show in diretta, anche se negli ultimi giorni si era ipotizzato che sarebbe rimasta seduta alla sua poltrona. Uno degli ultimi nomi emersi per la sua sostituzione è invece quello di, suo ex compagno storico ed uno dei giudici che hanno partecipato al debutto del talent in Italia. Sue ...