X Factor lascia Sky? Frattura a causa di Morgan | le ultime indiscrezioni

Sharon Osbourne lascia X Factor/ “Piccole merd* mi fate schifo!” - il messaggio della moglie di Ozzy : Sharon Osbourne ha dato le dimissioni da giudice di X Factor UK. La bizzarra consorte di Ozzy, si è congedata dallo show in “grande stile”.(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 12:24:00 GMT)

Lasciate ogni speranza - o voi che sperate : Asia Argento ai live di X Factor 12 non ci sarà : No, Asia Argento ai live di X Factor 12 non la vedremo. A nulla sono valsi gli appelli, c’è stata anche una fortunata raccolta firme online, i tweet, gli articoli di diverse testate: le strade tra la figlia del maestro dell’Horror e Sky non si rincontreranno. Non adesso, perlomeno, non in questa forma. La questione è che la retromarcia, dell’una o ...

Fedez/ Il giudice si deve ancora lasciar conquistare da qualcuno! (X Factor 2018) : Fedez, le Audizioni di quest'anno non hanno regalato ancora al giudice quel concorrente in grado di lasciarlo senza parole come accaduto negli anni precedenti. (X Factor 2018) (Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 07:47:00 GMT)

XFactor 12 - ecco perché il rassicurante programma di SkyUno dovrebbe pensionarsi per un paio di anni almeno (e lasciare il posto a una sua variante) : A meno di non avere un account Twitter e di non seguire l’hashtag #XF12 (anzi, complimenti al team social del programma di SkyUno: bravi), il talent musicale, così com’è, non ha più molto senso. Un attacco doloroso, certo, ma è bene andare subito al sodo. Intendiamoci, si tratta di uno show estremamente rassicurante e la gente, si sa, ha un grande bisogno di essere rassicurata. XFactor è un appuntamento fisso, immancabile, ...

Asia Argento lascia X-Factor : Simona Ventura prende le sue difese e critica lo show : X-Factor, Asia Argento lascia lo show: Simona Ventura la difende e poi prende le distanze dal programma Di Asia Argento si è detto e scritto molto nelle ultime settimane. Le accuse dell’attore Jimmy Bennet, rese note da un articolo pubblicato dal New York Times, hanno infatti alzato un polverone mediatico che, inevitabilmente, ha travolto anche […] L'articolo Asia Argento lascia X-Factor: Simona Ventura prende le sue difese e critica ...

Google rilascia le patch di sicurezza di settembre : ecco OTA e Factory images per Pixel e Nexus : Google ha dato il via al rilascio delle patch di sicurezza di settembre. Si parte dagli Stati Uniti e, ovviamente, dai Nexus e dai Pixel supportati L'articolo Google rilascia le patch di sicurezza di settembre: ecco OTA e factory images per Pixel e Nexus proviene da TuttoAndroid.