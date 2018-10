X Factor 2018 | Lodo Guenzi delude i fan dello Stato Sociale | ' Incoerente' Lui | ' Siate

Lodo Guenzi a X Factor 2018 al posto di Asia Argento : Lodo Guenzi Sarà Lodo Guenzi a prendere il posto di Asia Argento ai live di X Factor 2018, al via su SkyUno giovedì 25 ottobre. Il leader de Lo Stato Sociale affiancherà Fedez, Mara Maionchi e Manuel Agnelli al tavolo della giuria. Per Lodo Guenzi si tratta di un ritorno, questa volta da ‘titolare’. Nella seconda puntata di Audizioni di questa edizione di X Factor, infatti, si era calato nei panni di quinto giudice, trovandosi anche ...

X Factor 2018 - Lodo Guenzi : “Quello come giudice è l’unico provino che avrei potuto superare”. Ma in tanti lo criticano : “X-Factor è una strada molto veloce, molto pericolosa ma molto illuminata”. Lodovico “Lodo” Guenzi accetta l’investitura da nuovo giudice del talent di Sky sostituendo Asia Argento, e i social si dividono. Arriva attorno a metà pomeriggio il lungo post di Lodo su Instagram corredato da foto vintage con lui alla chitarra e sullo sfondo i suoi compagni de Lo Stato Sociale. “Da sempre la nostra vocazione è portare un’alterità nel sistema, non fare ...

X Factor 2018 - la Dark Polo Gang a Strafactor (insieme a Elio e Pupo) : ecco chi sono i membri del gruppo trap : La scelta è stata inaspettata. La Dark Polo Gang assieme Pupo e Elio formerà infatti la nuova giuria di StraFactor, il talent show più alternativo e stravagante della tv che va in onda ogni giovedì su Sky Uno, canale 108, subito dopo le puntate di X Factor. Si può tranquillamente dire che anche l’ultimo passo verso il mainstream è stato fatto. Tony, Wayne e Pyrex – questi i nomi d’arte dei tre membri della Dark Polo Gang – nell’ultimo anno sono ...

X Factor 2018 - bugia del concorrente a Fedez e Mattia Lezzi eliminato : scoppia la bufera : FUNWEEK.IT - È partita la fase più delicata di X Factor 12, i bootcamp, e nella puntata del 4 ottobre abbiamo avuto il piacere di risentire prima le 12 concorrenti Under Donne di Manuel Agnelli e poi ...

X Factor 2018 - Lodo Guenzi sostituto di Asia Argento ai live : Lodo Guenzi è il sostituto di Asia Argento ai live di X Factor 2018. Le voci che si rincorrono ormai da un po’ sui social hanno trovato conferma in un comunicato ufficiale diramato poco fa via social dalla trasmissione e da Sky Uno. Alla fine Asia Argento non sarà tra i giudici dei live della trasmissione ma accompagnerà i concorrenti fino agli Home Visit in onda tra due giovedì. A quel punto, a metà novembre, sarà il volto noto di Stato ...

