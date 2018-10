Wouf presenta i nuovi decori in Nylon per l’autunno inverno 2018 19 GALLERY

sportfair

(Di sabato 6 ottobre 2018): svelati iin. Le nuove collezioni Autunno/CollezioneAI. Scopri le nuove pratiche proposte indel marchio spagnolo, che propone borse, pochette, cuscini e quaderni realizzati con stampe sofisticate, per atmosfere fuori dal tempo ma intrinsecamente contemporanee. Collezione Cherries. Le forme morbide e succose di questo frutto diventano un pattern vivace. Custodia computer 13”, custodia iPad e large pouch in. Collezione Blossom. Fiori e foglie emergono a contrasto su un sofisticato fondo nero: Blosson va rivivere in chiave seducente un emblema del romanticismo, il floreale. Astuccio e beauty large in. Collezione Birdies. Colori pastello e disegni minuziosi che celebrano l’armonia della natura. Large pouch, beauty piccolo e custodia iPad4 in tessuto dicon dettagli in pelle. Beauty Big: 36,00 ...