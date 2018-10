WhatsApp | ecco come scoprire chi spia il vostro profilo Tre trucchi da non perdere

70 nuove faccine su WhatsApp. Emoji - cambia tutto : scordatevi le vecchie emoticon. Una più divertente dell’altra : eccole nel dettaglio : Oramai ci eravamo abituati a quelle Emoji sui nostri telefoni, ma è ora di conoscerne un po’ di più: 70 per essere precisi. Su iOS 12.1, il primo aggiornamento di rilievo del nuovo sistema operativo per iPhone e iPad, Apple introdurrà 70 nuove Emoji. Il potenziale espressivo dei famosi pittogrammi si allarga ancora e lo fa nel segno dell’inclusività. Le diversità etniche sono già ampiamente rappresentate da qualche anno, grazie alla ...

Arriva la pubblicità su WhatsApp? Ecco come sarà. Al via dal 2019 : WhatsApp pubblicità: rivoluzione in arrivo. Il principale social di messaggistica cambia veste. Dite addio alle chat senza pubblicità: con il nuovo anno, secondo alcuni rumors rilanciati da WABetaInfo su Twitter, gli spot non risparmieranno il sistema di messaggistica più famoso. Ci si chiede, però, dove saranno i banner e se saranno, come si ipotizza, orientati a seconda delle preferenze dell’utente, individuate sulla base degli argomenti ...

Buongiorno e Buon Ottobre : ecco IMMAGINI e GIF da condividere oggi su Facebook e WhatsApp [GALLERY] : E’ il decimo mese dell’anno secondo il calendario gregoriano e il secondo mese dell’autunno nell’emisfero boreale, della primavera nell’emisfero australe. Il nome deriva dal latino october, perché era l’ottavo mese del calendario romano, che iniziava con il mese di marzo. Il 2 Ottobre ricorre la Festa dei Nonni e la solennità degli ...

WhatsApp - messaggio inviato e cancellato? Si può recuperare. Ecco come : È tempo di grandi cambiamenti per WhatsApp: all’interno di un’intervista di Forbes con uno dei co-fondatori di WhatsApp, Brian Acton, vengono svelate alcune informazioni molto interessanti sul futuro della piattaforma di messaggistica e sull’arrivo delle pubblicità all’interno dell’app. WhatsApp, dunque, potrebbe integrare banner pubblicitari, e questa non è di certo un’idea dell’ultimo momento. Ma è ...

Equinozio d’Autunno 2018 : ecco IMMAGINI - VIDEO - CITAZIONI - PROVERBI e FRASI da condividere su Facebook e WhatsApp [GALLERY] : 1/67 ...

Equinozio 2018 - domani è il primo giorno d’Autunno : ecco le IMMAGINI più belle da condividere su Facebook e WhatsApp [GALLERY] : 1/67 ...

Si ribellano i genitori colpiti dalla sindrome dei gruppi WhatsApp : ecco le regole da seguire : «Ciao amici, ci siamo: si ricomincia». Innocente e scanzonato, apparentemente innocuo e dal tono – ma sì, ammettiamolo – fintamente entusiasta. Puntuale come il suono della campanella, ecco lo squillo della notifica che temevi, il messaggino che riaccende la miccia di quella bomba lasciata dormiente nella parentesi estiva: il gruppo WhatsApp dei ge...

WhatsApp - panico tra gli utenti : tornerà ad essere a pagamento? Ecco la verità : WhatsApp, panico tra gli utenti: tornerà ad essere a pagamento? Ecco la verità. Fonte foto: tecnoandroid.it WhatsApp, Ecco l'aggiornamento che blocca le 'catene di Sant'Antonio' WhatsApp è l'...

Buongiorno e Buon Settembre 2018 : ecco le IMMAGINI da inviare oggi su Facebook e WhatsApp [GALLERY] : 1/21 ...

WhatsApp - da novembre potresti perdere vecchi messaggi e foto. Ecco come fare : WhatsApp, l'applicazione di messaggistica più utilizzata al mondo, cambia alcune delle sue principali funzioni. A novembre 2018 infatti WhatsApp introdurrà delle modifiche sotto l'aspetto dello spazio di archiviazione di messaggi, foto e video. Le modifiche ...

WhatsApp cancella foto e video dal 12 novembre - ecco come salvarli : Dal 12 novembre saranno cancellati tutti i backup di Whatsapp per fare spazio ai nuovi backup presenti su Google Drive dove non ci sarà più alcun limite di spazio per gli utenti Android e iOS. La società acquistata nel 2014 da Facebook ha annunciato la novità sul proprio portale, chat, video, foto e quanto è possibile inviare tramite l’app di messaggistica che hai salvato in un backup su Google Drive, se più vecchio di un anno, sarà ...

WhatsApp per Android/ Dal 12 novembre cancellati foto e video : ecco come fare il backup dei dati : Tra poco, arriverà una importante novità che però coinvolgerà tutti coloro che posseggono Android, le chat WhatsApp verranno cancellate, ecco come fare il backup.(Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 09:51:00 GMT)

WhatsApp - rischi per la sicurezza degli utenti : ecco cosa si deve evitare di fare : WhatsApp, rischi per la sicurezza degli utenti: ecco cosa si deve evitare WhatsApp, rischi per la sicurezza degli utenti: ecco cosa si deve evitare di fare WhatsApp è universalmente riconosciuto come ...

WhatsApp - rischi per la sicurezza degli utenti : ecco cosa si deve evitare : WhatsApp, rischi per la sicurezza degli utenti: ecco cosa si deve evitare WhatsApp, rischi per la sicurezza degli utenti: ecco cosa si deve evitare WhatsApp è universalmente riconosciuto come lo ...