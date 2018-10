WhatsApp - dal 2019 pubblicità nelle storie - Facebook rassicura : 'Niente spam' : Più di un miliardo di utenti, 450 milioni di storie all'anno pubblicate, sono dati che confermano come WhatsApp abbia una grande visibilità. Proprio per questo gli sviluppatori del noto sistema di messaggistica istantanea hanno deciso di lanciare all'inizio del 2019 le pubblicità sull'applicazione. Gli utenti, appena letta la notizia, hanno criticato la scelta, ma il country manager di Facebook per l'Italia Luca Colombo ci ha tenuto a ...

WhatsApp lancia la modalità PIP per Android : Dopo il rilascio dell’aggiornamento di WhatsApp che ha introdotto la funzione di risposta rapida, arriva una nuova grande sorpresa per gli utenti Android, la funzione PIP “Picture in Picture” che ha lo scopo di mostrare una finestra dedicata ai contenuti multimediali mentre si interagisce nella chatLa funzione di Picture in Picture si attiva quando si riceve un link da altre piattaforme, come per esempio da FaceBook, YouTube, ...

WhatsApp Dark / Arriva la modalità che serve per sforzare meno gli occhi : testo bianco su sfondo nero : Cos'è WhatsApp Dark? Arriva su Android e iOs una nuova modalità per sforzare meno gli occhi. I testi saranno bianchi su sfondo scuro per affaticarsi meno nella lettura.(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 16:30:00 GMT)

Si ribellano i genitori colpiti dalla sindrome dei gruppi WhatsApp : ecco le regole da seguire : «Ciao amici, ci siamo: si ricomincia». Innocente e scanzonato, apparentemente innocuo e dal tono – ma sì, ammettiamolo – fintamente entusiasta. Puntuale come il suono della campanella, ecco lo squillo della notifica che temevi, il messaggino che riaccende la miccia di quella bomba lasciata dormiente nella parentesi estiva: il gruppo WhatsApp dei ge...

Arriva il “WhatsApp” della sanità che riduce le lacune della comunicazione in ambito ospedaliero : Si chiama Unite Collaborate ed è la messaggistica istantanea pensata per persone in ambiente ospedaliero. Il Whatsapp della sanità permette di creare un gruppo di lavoro e comunicare con esso in tempo reale migliorando sensibilmente i tempi di comunicazione (che diventano istantanei) e risposta, aumentando l’efficienza dell’azienda e migliorando le reazioni a possibili emergenze o criticità. Unite Collaborate, è un’app sviluppata da un’azienda ...

Il cervello sussulta per le emoji/ Scoperta dall'Illinois : reazione del sistema nervoso a immagini di WhatsApp : dall'Illinois arriva una simpatica e curiosa Scoperta, il nostro cervello sussulta quando riceviamo una emoji ironica e che ci porta ad elaborare il sarcasmo in maniera istintiva.(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 23:16:00 GMT)

Liberiamo la memoria di Huawei P8 Lite 2017 dal peso di WhatsApp : la guida migliore : Ci sono tante strade che si possono seguire per risolvere il problema più diffuso segnalato dagli utenti in possesso di un Huawei P8 Lite 2017, vale a dire quello della poca memoria interna disponibile. Se da un lato il rilascio dell'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo dovrebbe migliorare di suo le cose, per caratteristiche intrinseche dell'app, allo stesso tempo non manca chi si lamenta ancora oggi 27 agosto. Proviamo dunque ad ...

WhatsApp cancella foto e video dal 12 novembre - ecco come salvarli : Dal 12 novembre saranno cancellati tutti i backup di Whatsapp per fare spazio ai nuovi backup presenti su Google Drive dove non ci sarà più alcun limite di spazio per gli utenti Android e iOS. La società acquistata nel 2014 da Facebook ha annunciato la novità sul proprio portale, chat, video, foto e quanto è possibile inviare tramite l’app di messaggistica che hai salvato in un backup su Google Drive, se più vecchio di un anno, sarà ...

