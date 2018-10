Volley | Supercoppa Italiana 2018 Christenson e Holt fermano i cubani | Modena vince al

oasport

(Di sabato 6 ottobre 2018) Trento chiama erisponde. La rivincita delle sconfitte alle semifinali dei play-off scudetto dello scorso anno va in scena fino in fondo nelle semifinali delladi Perugia e i gialloblù completano l’opera eliminando dopo due ore e mezzo di battaglia Civitanova targata Cuba con un 3-2 rocambolesco.la sfida degli ex in regia, Leal, discontinuo in banda e Simon, schierato opposto per l’indisponibilità di Stankovic, non riescono a fare la differenza e Zaytsev, dopo la delusione mondiale, trascina i suoi alla prima finale della stagione. Medei deve fare a meno di Sokolov e sposta Simon nel ruolo di opposto, lasciando spazio a Stankovic al centro in diagonale con Cester, mentre Julio Velasco, al suo ritorno in Italia, lascia spazio al polacco Bednorz, preferendolo a Kaliberda. Meglioin avvio, Zaytsev e compagni mettono la museruola a ...